عاجل.. حريق بمطار المثنى في بغداد وإنقاذ حاوية صواريخ

أعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد، اليوم السبت، إخماد حريق داخل مطار المثنى وإنقاذ حاوية للأعتدة والصواريخ، وسط بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان أنه «بإجراء خاطف وتدخل سريع تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل حاوية للمواد الكهربائية المستهلكة، تجاورها حاوية للأعتدة والصواريخ المتوسطة داخل مطار المثنى وسط بغداد»، وفقا لما تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأوضحت، أن «فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة وشجاعة قل نظيرها في مواجهة الخطر وأبعدت النيران عن حاوية الاعتدة المجاورة لموقع الحادث».

ونوهت إلى أن «الحريق انتهى دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية»، مطالبة على إثر ذلك بفتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.