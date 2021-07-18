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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 18-7-2021 في محافظات مصر

كتب:

الوطن
08:59 ص | الأحد 18 يوليو 2021
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة مواقيت الصلاة، وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لمتابعيها، مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفي هذا الإطار ترصد «الوطن»، مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، أبرزها الإسكندرية وطنطا والمنصورة.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:23

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء: 08:27

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:24

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:45

أذان المغرب: 07:04

أذان العشاء: 08:36

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:19

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:39

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء: 08:30

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:21

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:40

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء: 08:30

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وترصد «الوطن»، مواقيت الصلاة في عدد من الدول العربية، منها الكويت والسعودية والإمارات، وفق التوقيت المحلي لكل دولة:

مواقيت الصلاة في السعودية

أذان الفجر: 03:55

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:49

أذان العشاء: 08:19

مواقيت الصلاة في الكويت

 أذان الفجر: 03:27

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:50

أذان العشاء: 08:20

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:10

أذان الظهر: 12:25

أذان العصر: 03:50

أذان المغرب 07:11

أذان العشاء: 08:41.

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