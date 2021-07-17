قبل إعلان الجوائز.. توقعات الأفلام الفائزة في مهرجان كان

مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية التي شاهدها الجمهور خلال فعاليات الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي، والذي سيختتم فعاليات دورته الـ 74، الليلة، وترتفع توقعات النقاد ما بين 24 فيلما يتنافسون على السعفة الذهبية للمهرجان، وفيما يلي أبرز توقعات النقاد عن الأفلام الفائزة في الدورة الاستثانية للمهرجان.

اختار بيتر براشاو الناقد السينمائي الشهير في «الجارديان»، الأفلام الأقرب إلى الفوز في المسابقة الرسمية التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج الأمريكي سبايك لي، وتوقع براشاو حصول فيلم «Drive My Car» للمخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي على جائزة السعفة الذهبية، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الياباني الشهير هاروكي موراكامي من مجموعته القصصية لعام 2014 «Men Without Women».

«Drive My Car» الأقرب إلى السعفة الذهبية لمهرجان كان

أما الجائزة الكبرى من المتوقع أن تذهب لفيلم «Memoria»، للمخرج التايلاندي أبيشاتبونج ويراسيتاكول، الحاصل على السعفة الذهبية عام 2010، وبطولة الممثلة الإنجليزية تيلدا سوينتون، في دور امرأة اسكتلندية تبدأ في ملاحظة أصوات ليلية غريبة أثناء زيارتها لأختها في كولومبيا.

وجائزة لجنة التحكيم يتوقع أن يحصل عليها فيلم «The Worst Person in the World»، أفضل مخرج لـ شون بيكر عن فيلم «Red Rocket».

وجاء ضمن توقعاته التي نشرتها صحيفة «الجارديان»، حصول جاك أوديار وسيلين سياما وليا ميسيوس عن جائزة أفضل سيناريو عن «Paris, 13th District»، بينما تذهب جائزة أفضل ممثل لأمير الجديدي عن فيلم «A Hero» للمخرج الأيراني أصغر فرهادي، أما أفضل ممثلة أشواكة أبكر عن دورها في فيلم «Lingui» للمخرج التشادي محمد صالح هارون.

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان كان

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في عضويتها كلا من الممثلة المرشحة لجائزة أوسكار ماجي جيلنهال، والممثلة الفرنسية إنجلوريوس باستردز، ميلاني لوران، والمخرجة النمساوية جيسيكا هاوزنر، والمغنية الفرنسية ميلين فارمر، وبين أعضائها الرجال: المخرج الفرنسي السنغالي، ماتي ديوب، الممثل الفرنسي من أصل جزائري طاهر رحيم، بالإضافة إلى المخرج البرازيلي كليبر ميندونكا فيلهو، والممثل الكوري الجنوبي سونج كانج.