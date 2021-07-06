بدلة زهرية وضيف مفاجئ.. 5 مشاهد من افتتاح مهرجان «كان» السينمائي (صور)

شهد حفل افتتاح الدورة الـ74 من فعاليات مهرجان كان السينمائي عددا من المشاهد المميزة، الليلة، خاصة مع عودة المهرجان بعد عام من التوقف بسبب الآثار السلبية لفيروس كورونا على الحياة والسينما بشكل خاص.

وفيما يلي أبرز المشاهد في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي:

- ظهر المخرج الأمريكي سبايك لي، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، على السجادة الحمراء للمهرجان، وهو يرتدي بدلة رسمية زهرية اللون أو «فوشيا»، تحمل توقيع المصمم فيرجيل أبلوه، المدير الفني الحالي للملابس الجاهزة الرجالية في «لوي فيتون»، وذلك بالإضافة إلى نظارة شمسية بنفس اللون، وحذاء رياضي، وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة لدى المتابعين، حيث يعرف «لي» دائما بحبه للأزياء الغريبة.

- أعلن المخرج الكوري الجنوبي، بونج جون هو، والممثلة جودي فوستر، والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، والأمريكي سبايك لي، عن افتتاح مهرجان «كان» السينمائي الرابع والسبعين، بأربع لغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى الكورية.

- كان المخرج بيدرو ألمودوفار مفاجأة حفل افتتاح المهرجان، حيث صعد إلى المسرح لتسليم جودي فوستر تكريمها.

- ألقت النجمة الأمريكية جودي فوستر خطابها باللغة الفرنسية، أثناء تسلمها جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مشوارها السينمائي، وهو ما اعتبره الجمهور لحظة من أروع اللحظات في مهرجان «كان» السينمائي، وقالت فوستر في كلمتها: «أنا ممتنة جدًا لهذا المكان السحري الذي أطلق مسيرتي المهنية».

- للمرة الأولى منذ بداية وباء كورونا يظهر السينمائيون والنجوم في فعالية فنية دون ارتداء أقنعة واقية أو الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، حيث بمجرد دخول المسرح، أزال معظم الحضور أقنعتهم، على الرغم من حقيقة أن تغطية الوجه إلزامية داخل القاعة، وفرضت إدارة المهرجان إجراءات صارمة بسبب جائحة كورونا، ومن لم يتلقَ اللقاح بعد سيكون عليه الخضوع للفحوص التي تُجرى كل 48 ساعة.