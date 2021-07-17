مدرسة الضبعة النووية.. فتح باب التقديم الإلكتروني السبت المقبل

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، أنه تقرر فتح باب التقدم للقبول بمدرسة الضبعة النووية الفنية المتقدمة بمدينة الضبعة، في محافظة مطروح، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات التقديم علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفترة من السبت المقبل، الموافق 24 يوليو، ويستمر حتى 31 يوليو 2021، علي الموقع التالي: emis-gov.eg.

وقال وكيل الوزارة إن شروط التقدم للاختبار الإلكتروني للقبول بالمدرسة النووية، وفق ما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتقدم «الوطن» من خلال هذه الخدمة، جميع الشروط المطلوبة للتقديم في مدرسة الضبعة النووية.

مدرسة الضبعة النووية.. شروط التقديم

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية، علي النحو التالي:

- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2020 بمجموع لا يقل عن 260 درجة، لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، كما يحق التقديم للطلاب أبناء محافظة مطروح الحاصلين علي مجموع لا يقل عن 260 درجة في الشهادة الإعدادية بالإضافة إلى شرط حصولهم علي الشهادة الابتدائية كذلك من مدارس المحافظة والمطابقين لشروط الالتحاق بالمدرسة النووية هذا العام.

- ألا تقل درجات مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، في الشهادة الإعدادية عن مجموع 152 درجة، بنسبة 95% لجميع محافظات الجمهورية.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا تزيد السن في أول أكتوبر 2021 على 18 سنة.

مدرسة الضبعة النووية.. إجراءات التقديم

وأشار وكيل الوزارة أنه يتوجب علي الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، والمطابقين لشروط التقديم القيام بالإجراءات الآتية لضمان التقدم في الامتحان الالكتروني:

- تسجيل استمارة التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم، مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

مدرسة الضبعة النووية.. المستندات المطلوبة للتقديم

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المستندات المطلوبة للتقديم بمدرسة الضبعة النووية كالتالي:

- لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب مع استمارة التقدم.

- صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- شهادة ميلاد إلكترونية للطالب.

- إيصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه فقط لا غير، للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة علي حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري أو البنك الأهلي أو بنك مصر، باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- تقوم المديريات التعليمية، التعليم الفني، باستلام أوراق التقديم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة، وإرفاقها ضمن أوراق التقديم المطلوبة.