بث مباشر لحفل توزيع جوائز الدورة الـ74 من مهرجان «كان» السينمائي

ينتظر محبو السينما حول العالم، إعلان جوائز الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي، بعد دورة استثائية. ويقام الحفل في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وسيعلن المخرج الأمريكي سبايك لي رئيس لجنة التحكيم، الأفلام المتوجة بالسعفة الذهبية، في حفل ختام المهرجان.

البث المباشر لحفل توزيع جوائز الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي

وللمرة الأولى يتنافس في المسابقة الرسمية 24 فيلما، وجاء ذلك بعد إلغاء فعاليات الدورة السابقة بسبب جائحة كورونا، وتضم المسابقة مجموعة من أبرز صناع السينما حول العالم، بينهم 4 مخرجات للمرة الأولى أيضا، ومن أبرز التوقعات حصول فيلم «Drive My Car» للمخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي، على جائزة السعفة الذهبية، وذلك بعد حصوله على جائزة «الفيبرسي» الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، كأفضل فيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان.

وتضم قائمة التوقعات عددا من الأفلام منها «Memoria»، للمخرج التايلاندي أبيشاتبونج ويراسيتاكول، و«Paris, 13th District»، و«Lingui» للمخرج التشادي محمد صالح هارون، بالإضافة إلى فيلم «A Hero» للمخرج الإيراني أصغر فرهادي.

كما يشهد حفل الختام اليوم، إعلان جوائز الأفلام الروائية القصيرة، التي تتنافس على جوائزها 10 أفلام، ويشارك المخرج المصري سامح علاء، في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة التي تضم أيضا المخرجة التونسية كوثر بن هنية.

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في عضويتها كلا من الممثلة المرشحة لجائزة أوسكار ماجي جيلنهال، والممثلة الفرنسية إنجلوريوس باستردز، ميلاني لوران، والمخرجة النمساوية جيسيكا هاوزنر، والمغنية الفرنسية ميلين فارمر، وبين أعضائها الرجال: المخرج الفرنسي السنغالي، ماتي ديوب، الممثل الفرنسي من أصل جزائري طاهر رحيم، بالإضافة إلى المخرج البرازيلي كليبر ميندونكا فيلهو، والممثل الكوري الجنوبي سونج كانج.