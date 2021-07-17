أبطال فيلم «موسى» في ضيافة منى الشاذلي ثاني أيام عيد الأضحى

يحل أبطال فيلم «موسى»، ضيوفا على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «cbc»، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 21 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتحدث كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار والمخرج بيتر ميمي، عن كواليس الفيلم، وأبرز المواقف التي جمعتهم خلف الكاميرا، لا سيما الطريفة والغريبة.

كما يتحدث «كريم» عن علاقته بوالده الراحل، والفيديوهات الطريفة التي ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الفنان سليمان عيد.

وتشهد الحلقة أيضا عددًا من الألعاب الطريفة، ويؤدي الثلاثي عددًا من الأغنيات، أبرزها «كابوريا» للفنان الراحل أحمد زكي.

العمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي، وظافر العابدين، وأحمد حاتم، وسمر مرسى، وآخرون.

تدور أحداث «موسى» حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج على السيطرة، والهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.