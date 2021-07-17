بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لختام «كان» السينمائي «فيديو»

بدأ النجوم وصناع السينما الفرنسية والعالمية في التوافد على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز وختام الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي، الليلة، ومن المقرر إعلان جوائز المسابقة الرسمية بالإضافة إلى جائزة الأفلام القصيرة.

وكان من بين الحضور النجمة شارون ستون، والممثلة الأمريكية روزاموند بايك، المخرج الأمريكي أوليفر ستون، بالإضافة إلى فريق عمل الفيلم الإيراني «A Hero» للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو.

كما يشهد حفل الختام اليوم، إعلان جوائز الأفلام الروائية القصيرة، التي تنافس على جوائزها 10 أفلام، ويشارك المخرج المصري سامح علاء في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة التي تضم أيضا المخرجة التونية كوثر بن هنية.

البث المباشر لحفل توزيع جوائز الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي

وللمرة الأولى يتنافس في المسابقة الرسمية 24 فيلما، وجاء ذلك بعد إلغاء فعاليات الدورة السابقة بسبب جائحة كورونا، وتضم المسابقة مجموعة من أبرز صناع السينما حول العالم، ومنهم 4 مخرجات للمرة الأولى أيضا، ومن أبرز التوقعات حصول فيلم «Drive My Car» للمخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي على جائزة السعفة الذهبية، وذلك خاصة بعد حصوله على جائزة «الفيبرسي»، الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين، كافضل فيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وتضم قائمة التوقعات عدد من الأفلام منها «Memoria»، للمخرج التايلاندي أبيشاتبونج ويراسيتاكول، «Paris, 13th District»، فيلم «Lingui» للمخرج التشادي محمد صالح هارون، بالإضافة إلى فيلم «A Hero» للمخرج الأيراني أصغر فرهادي.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في عضويتها كلا من الممثلة المرشحة لجائزة أوسكار ماجي جيلنهال، والممثلة الفرنسية إنجلوريوس باستردز، ميلاني لوران، والمخرجة النمساوية جيسيكا هاوزنر، والمغنية الفرنسية ميلين فارمر، وبين أعضائها الرجال: المخرج الفرنسي السنغالي، ماتي ديوب، الممثل الفرنسي من أصل جزائري طاهر رحيم، بالإضافة إلى المخرج البرازيلي كليبر ميندونكا فيلهو، والممثل الكوري الجنوبي سونج كانج.