سبايك لي يستكمل ظهوره الملفت على سجادة ختام «كان» ببدلة زرقاء

لم يتخل المخرج الأمريكي سبايك لي، رئيس لجنة تحكيم للمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، في الدورة الـ 74، عن مظهره المختلف في حفل ختام المهرجان، حيث لفت الأنظار ببذلة رسمية مختلفة باللون الأزرق وتدرج درجات البحر.

ولا تختلف بدلة الختام كثيرًا عن البدلة الزهرية التي ارتداها في حفل افتتاح المهرجان، أو عن إطلالته المختلفة على مدار أيام المهرجان الـ 12، وجاءت الأزياء المميزة للمخرج سبايك لي بالتعاون مع دار أزياء Louis Vuitton الشهيرة.

البث المباشر لحفل توزيع جوائز الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي

وتوافد النجوم وصناع السينما الفرنسية والعالمية على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز وختام الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي، الليلة، ومن المقرر إعلان جوائز المسابقة الرسمية بالإضافة إلى جائزة الأفلام القصيرة.

وكان من بين الحضور النجمة شارون ستون، والممثلة الأمريكية روزاموند بايك، المخرج الأمريكي أوليفر ستون، بالإضافة إلى فريق عمل الفيلم الإيراني «A Hero» للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في عضويتها كلا من الممثلة المرشحة لجائزة أوسكار ماجي جيلنهال، والممثلة الفرنسية إنجلوريوس باستردز، ميلاني لوران، والمخرجة النمساوية جيسيكا هاوزنر، والمغنية الفرنسية ميلين فارمر، وبين أعضائها الرجال: المخرج الفرنسي السنغالي، ماتي ديوب، الممثل الفرنسي من أصل جزائري طاهر رحيم، بالإضافة إلى المخرج البرازيلي كليبر ميندونكا فيلهو، والممثل الكوري الجنوبي سونج كانج.

وكان المخرج الأمريكي هو أول شخص من أصل أفريقي على الإطلاق يترأس لجنة التحكيم في أكبر مهرجان سينمائي في العالم، كما وضعت صورته على البوستر الرسمي للمهرجان في دورته الـ 74.