أسعار سلع التموين خلال عيد الأضحى.. «التموين»: اللحوم لن تشهد أي زيادة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار سلع التموين الخاصة بعيد الأضحى المبارك 2021، والتي تشمل اللحوم المجمدة والبلدي المستوردة ولحوم الضأن المبر، فضلًا عن الخراف الحية والعجول.

أسعار سلع التموين لن تشهد أي زيادة خلال عيد الأضحى

وشدد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، على أن أسعار سلع التموين واللحوم لن تشهد أي زيادة خلال عيد الأضحى 2021، لافتًا إلى التزام كافذ منافذ التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي والأسعار التي جرى إعلانها رسميا من قبل الوزارة.

أسعار لحوم عيد الأضحى

وتشمل أسعار اللحوم المعلنة من قبل وزارة التموين، 85 جنيهًا لكيلو اللحمة السوداني، والبرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو، والخراف الضأن المبرد بسعر 95 جنيهًا للكيلو.

وأكدت وزارة التموين، أن هناك عمليات ضخ مستمرة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل ضخ اللحوم وزيادة الكميات المعروضة، فضلا عن ضخ عدد آخر من سلع التموين لتوفير احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى.

وأعلنت الوزارة عن ضخ 500 طن أرز، و 1000 طن سكر، و 300 طن مكرونة، و1250 طنًا من زيت الطعام، و500 كرتونة رقاق وجلاش بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة.

ويتواجد لدى الوزارة ما يقرب من 1300 منفذًا على مستوى أنحاء الجمهورية، فضلًا عن فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي، من أجل توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة خلال العيد.

وتشكل سلع التموين الأخرى غير اللحوم التي جرى ضخها بكميات كبيرة للمواطنين باستثناء اللحوم هي: «السكر والأرز والمكرونة والدقيق، والسمنة البلدي، والزبدة والصلصة والرقاق، والفاكهة والخضار»، بأسعار تقل عن الأسعار الخارجية بنسبة تتراوح من 20% إلى 25%.

فيما أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة، عن ضخ أكثر من 1500 رأس من الخراف المبردة، و850 رأسًا من الخراف الحية، و500 طن من اللحوم المجمدة، و1000 رأس سوداني وبرازيلي مجمد، و500 طن من الدواجن، وذلك بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.