أحمد سعد مازحا بعد ظهور علامات «البوتكس»: وشي منحوت طبيعي

دافع الفنان أحمد سعد، عن نفسه بعدما تعرض لتعليقات ساخرة بسبب التغير الكبير الذي طرأ على مظهره في صوره الأخيرة، حيث ظهرت على وجهه علامات «البوتكس»، قائلًا: «كل الناس اللي مستغربة تجيب صورها وهي صغيرين، أنا معملتش عمليات تجميل، ومعملتش نحت في وشي، لأن وشي منحوت زي ما هو»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

ورد على سؤال: «سمية الخشاب عملت لوك جديد وريم البارودي عملت لوك جديد .. إنت كمان عامل لوك جديد، إنتو لسه في صراع وتنافس بينكم»، قال ضاحكًا: «أيوة غيرت منهم وعملت لوك جديد، يعني الناس فعلا بتقول غيرت منهم فرحت أعمل لوك جديد؟!»، كما كشف عن ممارسته الرياضة بكثرة خلال الفترة الأخيرة مما قد تسبب في تغير مظهره.

وأكد أحمد سعد، أنه تغيير مظهره الخارجي إلى الأفضل يرجع إلى أنه يتدرب تدريبات قاسية حتى يحافظ على نفسه: «عملت كده لما الناس بدأت تحبني وتحب شغلي مش قصصي وحكاياتي بدأت أشتغل»، وخلال الساعات الماضية، نشر أحمد سعد صورا عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «شوف شوف كنا فين وبقينا دلوقتي فين»، لتثير هذه الصور جدلًا كبيرًا حيث ظهرت على وجهه علامات «البوتكس».

وأثار الفنان أحمد سعد، خلال الساعات الماضية جدلًا واسعا، بعد نشر بعض الصور له، عبر حسابه على «إنستجرام»، بعد أيام قليلة من تصدره الـ«تريند»، عقب طرح أغنيته الجديدة «ملوك»، التي احتلت المرتبة الثانية عبر موقع نشر الفيويدهات الشهير «يوتيوب»، وكسرت حاجز المليون مشاهدة.