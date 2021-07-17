ما حكم الدعاء على الأهلي من مشجعي الأندية الأخرى؟.. أزهريون يجيبون

تنطلق بعد قليل، مباراة الأهلي والفريق الجنوب إفريقي «كايزرتشيفز» في المغرب، في نهائي دوري الأبطال الإفريقي، ويسعى النادي الأهلي من خلال هذه المباراة للوصول إلى اللقب العاشر له في البطولة، وعلى الرغم من أن معظم الجماهير المصرية تقف داعمةً للنادي الأهلي كممثل لمصر في البطولة، إلا أن بعض الجماهير القليلة المشجعة لفرق أخرى تتمنى خسارة الأهلي، وتحاول اللجوء إلى الدعاء لخسارة الفمارد الأحمر للبطولة، فما حكم الدين في دعاء جمهور على الفريق المنافس؟.

الدعاء على الفريق بالخسارة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدعاء لله سبحانه وتعالى يكون بالهداية والتوفيق، أما ما يسمى بالدعاء على الفريق الآخر بالخسارة يندرج تحت بند المكايدة التي تمس بالأمور الأخلاقية.

وأضاف «هندي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأديان السماوية جاءت تدعو للتسامح وتدعم الأخلاق، وحسبما كان يقال في الماضي، إن الرياضة والمنافسات الرياضية أخلاق، لأن المكايدات التي تحدث تتسبب في العداوات وزيادة الاحتقان وهو أمر ليس له علاقة بالرياضة أو الدين.

وطالب عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جماهير الكرة في مصر والوطن العربي بالتحلي بروح الأخلاق وتقبل المكسب والخسارة، مؤكدًا أنّ الدعاء إلى الله لا تدخل فيه مثل هذه المكايدات.

الدعاء لإصابة اللاعبين

من جانبه، تناول الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية، الدعاء على الفريق المنافس بالخسارة أو الإصابات للاعبيه أو عدم إحراز الأهداف قائلًا: «إن الدعاء مشروع بشكل عام، لكن لم ترد صيغة معينة للدعاء للفوز بالألعاب الرياضية، وكرة القدم على وجه التحديد، سواء للنادي الأهلي أو نادي الزمالك مثل: اللهم انصر الأهلي أو الزمالك»، مشيرًا إلى أنه بخصوص حكم الدعاء بفوز الأهلي فإن التعميم بالدعاء مطلب شرعي.

وأضاف الأمين العام السابق لمجمع لبحوث الإسلامية لـ «الوطن» أنّ التعميم بالدعاء مطلب شرعي، كأن ندعو بالأمن والاستقرار وأن ندعو لأنفسنا ونتمنى التوفيق للجميع، فالدعاء بضيغة العموم مشروع وخاصة في جلب الخير.