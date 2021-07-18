«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة المرحلتين الرابعة والخامسة لرياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، نتيجة المرحلة الرابعة والخامسة لرياض الأطفال عن عام 2020/2021، موضحة أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال هذا الرابط، مؤكدة أنه تم مد باب التقديم لرياض الأطفال للعام الحالى حتى نهاية شهر أغسطس، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بكافة التعليمات بشأن عملية التقديم.

«التعليم» تعلن فتح باب التقديم لمدارس المتفوقين

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الجديد، اعتباراً من اليوم الموافق 18 يوليو الجاري، مؤكدة أن التقديم سيكون متاحًا إلكترونيًا من خلال هذا الرابط.

وأضافت الوزارة أنه يجب على المتقدم أن يكون المتقدم حاصًلا على شهادة المرحلة الإعدادية، وحاصل على 274.5 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة من (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على 266 درجة ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، مؤكدة الطالب سيقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع توقيع ولي الأمر عليها، وتسليم 2 صورة شخصية وصورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين ابتداءً من يوم (الأحد) الموافق 2021/8/15 وحتي يوم (الأربعاء) الموافق 2021/818، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بالشروط واستيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم، مؤكدة أن هذه المدارس تعقد اختبارات في الذكاء والعلوم والرياضيات للطلاب المتقدمين للالتحاق بها.