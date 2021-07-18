رئيس التحرير

محمود مسلم

«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة المرحلتين الرابعة والخامسة لرياض الأطفال

مد باب التقديم لرياض الأطفال للعام الحالى حتى نهاية شهر أغسطس

كتب:

كريم روماني
07:46 ص | الأحد 18 يوليو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، نتيجة المرحلة الرابعة والخامسة لرياض الأطفال عن عام 2020/2021، موضحة أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال هذا الرابط، مؤكدة أنه تم مد باب التقديم لرياض الأطفال للعام الحالى حتى نهاية شهر أغسطس، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بكافة التعليمات بشأن عملية التقديم.

«التعليم» تعلن فتح باب التقديم لمدارس المتفوقين

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الجديد، اعتباراً من اليوم الموافق 18 يوليو الجاري، مؤكدة أن التقديم سيكون متاحًا إلكترونيًا من خلال هذا الرابط.

وأضافت الوزارة أنه يجب على المتقدم أن يكون المتقدم حاصًلا على شهادة المرحلة الإعدادية، وحاصل على 274.5 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة من (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على المتقدم أن يكون حاصلاً على 266 درجة ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، مؤكدة الطالب سيقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع توقيع ولي الأمر عليها، وتسليم 2 صورة شخصية وصورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة. 

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين ابتداءً من يوم (الأحد) الموافق 2021/8/15 وحتي يوم (الأربعاء) الموافق 2021/818، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بالشروط واستيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم، مؤكدة أن هذه المدارس تعقد اختبارات في الذكاء والعلوم والرياضيات للطلاب المتقدمين للالتحاق بها.

اقرأ المزيد:

رابط وخطوات استخراج كود الطالب موقع وزارة التربية والتعليم 2021

إجراءات وزارة التربية والتعليم لمنع الغش باللجان.. بينها عصا إلكترونية

رابط إبلاغ وزارة التربية والتعليم عن شكاوى الثانوية العامة 2021

نماذج وزارة التربية والتعليم الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2021

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة القبول بالمدارس 2021

وزارة التربية والتعليم ترد على أزمة فادي أيمن: محتال زور بيانات الطالب