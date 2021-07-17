إغلاق مقهى «النادي الأهلي» في القاهرة قبل انطلاق نهائي إفريقيا

أغلق رجال الأمن مقهى يطلق عليه اسم «النادي الأهلي» بشارع الناصرية في منطقة السيدة زينب، التي تعد واحدة من أشهر المقاهي التي يتجمع عليها جمهور الأهلي في المباريات الكبرى، وذلك بسبب التجمعات السكانية الكثيفة هناك، والتوافد الكبير للمشجعين على المكان، وهو ما حرص الأمن على منعه ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأمر الأمن مالكي مقهى النادي الأهلي، بغلقه حتى نهاية مباراة الأهلي وكايزر تشيفز، في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر لها أن تبدأ بعد دقائق قليلة.

ونفذ مالكو المقهى التعليمات الأمنية، وفقًا لحديث أحد ملاكها لـ«الوطن»، وانطفأت الأنوار وأغلقت أبواب المقهى، حتى نهاية لقاء المارد الأحمر وكايزر تشيفز، متمنيًا الفوز للنادي الأهلي وتحقيق البطولة الإفريقية العاشرة في تاريخه.

الأهلي يواجه كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية بشكل عام وجماهير القلعة الحمراء بشكل خاص، صوب ملعب مركب محمد الخامس بدولة المغرب، وتحديدًا في التاسعة مساء اليوم، من أجل متابعة مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تأمل جماهير قلعة الجزيرة بحصد اللقب للمرة العاشرة، فيما يأمل بطل جنوب إفريقيا فى تحقيق مفجأة من العيار الثقيل، وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويعد الأهلي ضيفًا ثقيلاً وشبه دائم في المناسبات الكبرى، وتحديدًا نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث أن المارد الأحمر الأكثر تتويجًا بلقب تلك البطولة برصيد تسع بطولات فيما خسر النهائي 4 مرات، واليوم يخوض النهائي رقم 14.

يذكر أن آخر ألقاب الأهلي بدورى أبطال إفريقيا كان في النسخة الماضية عندما تفوق على غريمه التقليدى الزمالك بنهائي القرن، بهدفين مقابل هدف، ليحصد المارد الأحمر اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، بينما يسعى للفوز على كايزر تشيفز اليوم للتتويج باللقب للمرة العاشرة.