«وقاية النباتات» ينفذ عددا من المدارس الحقلية للمزارعين بالدقهلية

نفذ معهد بحوث وقاية النباتات، سلسلة من الندوات الإرشادية والمدارس الحقلية للمهندسين الزراعيين والمزارعين، خلال شهري يونيو ويوليو، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالدقهلية، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأهمية تدريب المهندسين الزراعيين والتواصل المباشر مع المزارعين والتوجه إليهم في حقولهم، برعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن هذه الندوات الإرشادية والمدارس الحقلية، تمثل أحد الوسائل الإرشادية التي يقوم بها المعهد لخدمة المجتمع الزراعي، ولها أهمية كبرى للمزارعين والمهندسين الزراعيين في مجال مكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية، من خلال التعرف على أهم الآفات الحشرية والحيوانية التي تصيب المحاصيل الزراعية، وأعراض الإصابة التي تميز كل آفة وأفضل الطرق والوسائل لمكافحتها ومعرفة كل ما هو جديد وحديث في هذا المجال.

ونفذ باحثو المعهد بفرع المنصورة هذه الفعاليات بأربعة مراكز في محافظة الدقهلية، وهي «أجا، شربين، السنبلاوين، وطلخا»، وتناولت الندوات الإرشادية محاضرات عن الآفات التي تصيب أهم المحاصيل المنزرعة بكل مركز والطرق الحديثة في مكافحتها.

وعقب كل ندوة، تم تنفيذ عدد من المدارس الحقلية عن المكافحة المتكاملة للآفات التي تصيب محاصيل القطن والأرز والباذنجان والذرة واللب، وتم التعريف بأهم الآفات التي تصيب هذه المحاصيل، وكيفية التعامل معها بطريقة صحيحة، تأخذ بعين الاعتبار سلامة البيئة والحفاظ على الأعداء الحيوية التي كانت منتشرة بشكل ملحوظ على هذه المحاصيل، وتم تعريف المهندسين الزراعيين والمزارعين على هذه الأعداء الحيوية، وأهمية تواجدها في البيئة الزراعية والحد من الاستخدام المفرط للمبيدات، للحفاظ عليها.

وتمت هذه الفعاليات تحت إشراف المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور نبيل غانم رئيس فرع معهد بحوث وقاية النباتات بالمنصورة.