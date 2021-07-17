خالد عكاشة بعد خطاب السيسي باستاد القاهرة: الكرة الآن في ملعب إثيوبيا

ناقش برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم السبت، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الأول لإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وقال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن انطباعه الأول والشامل عن احتفالية «حياة كريمة» وكلمة الرئيس السيسي، هو أن الدولة المصرية كبيرة وواثقة من نفسها، وتتحدث للداخل والخارج.

وأضاف أن «حديث الرئيس رتب الخواطر ومساحات القلق المشروعة لدى الكثيرين، التي كانت تحتاج للترتيب، ووضعها بشكل صحيح، وهذا ظهر في المؤتمر، حيث كانت هناك حالة تأييد غير مسبوقة، مصر كلها كانت ممثلة في المؤتمر، والأطراف الخارجية شافت حجم التضامن مع القيادة السياسية».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي بدأ حديثه عن قلق المواطنين، وأن مصر دولة كبيرة لا يحق لها أنها تقلق، لأنها أنجزت الكثير وتقف على أرض ثابتة ولديها خيارات كثيرة، كما أنها ألقت الكرة على الطرف الآخر كي يختار أي وجهة يريد أن يتعامل بها مع الدولة المصرية، سواء مع السلام والتضامن والشراكة والتحالفات والنمو المشترك والتطوير والتنمية، وهذا موجود وحاضر، أو مع خيارات أخرى متعددة ومتنوعة، أفصح عن بعضها الرئيس السيسي.

ولفت مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس السيسي استخدم في خطابه كلمات قوية للغاية، مثل قوله «شاء من شاء وأبى من أبى»، لافتا إلى أن هذه الجملة موجهة للقوى الدولية المختلفة، والخطوط الحمراء في جانب منها موجه للدولة الإثيوبية، كي تنظر لمصر وإلى متطلباتها نظرة صحيحة وواقعية، وجانب من الخط الأحمر موجه للمجتمع الدولي، بأن الدولة المصرية لن تضيع حقوقها.