«التجاري الدولي» يدعم مستشفى 57357 بـ30 مليون جنيه لعلاج 7 آلاف طفل

قدمت مؤسسة البنك التجارى الدولى - مصر «CIB»، تبرعاً بقيمة 30 مليون جنيه لصالح مستشفى «سرطان الأطفال 57357»، بغرض المساهمة فى مصاريف التشغيل السنوية الخاصة لعلاج حوالى 7114 طفلاً بفرعى المستشفى بالقاهرة وطنطا، وذلك إيماناً من البنك بضرورة مساندة العمل الخيرى والإنسانى.

شهد توقيع البروتوكول شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى ودينا أحمد، ولوجين حسين، وإيرينى صفوت، مخططى برامج «التجارى الدولى»، وعلى الجانب الآخر حضر لطفى البدراوى، الأمين العام لمؤسسة المستشفى، أحمد الفندى، المدير التنفيذى للمستشفى، بالإضافة إلى لفيف من قيادات مؤسسة مستشفى «57357» منهم عماد حمدى، مدير إدارة تنمية الموارد المالية، وشريف حسين رئيس قطاع البنوك ونائب المدير التنفيذى للجمعية، وحسن أسامة رئيس وحدة قطاع البنوك.

وقال البنك فى بيان إن قيمة التبرع شملت تكلفة علاج أطفال مرضى السرطان بالغرف العلاجية ووحدة العلاج اليومى والعيادات الخارجية والطوارئ فى المستشفى بفرعيها بالقاهرة وطنطا، بما فى ذلك العلاج الكيميائى والإشعاعى، بالإضافة إلى ما يحتاجه المرضى من التحاليل والأشعة والأدوية والمستلزمات الطبية المناسبة. وأضاف البيان: «لم يكن التبرع لصالح مستشفى 57357 جديداً على البنك، وإنما يربط المؤسستان علاقة استراتيجية وطيدة تمتد لأكثر من 10 أعوام، بإجمالى قيمة تبرعات تصل إلى 200 مليون جنيه، ساهمت بدورها فى علاج أكثر من 140 ألف طفل».

وتعتبر مؤسسة البنك التجارى الدولى من أهم شركاء النجاح لمستشفى «57357»، حيث تنوعت أشكال التعاون بينهما، لتشمل إنشاء معمل الباثولوجى الرقمى الآلى، بالإضافة إلى تجديد وإحلال وتطوير مضخات المحاليل والسرنجات، وأجهزة التصوير المقطعى بالإصدار البوزيترونى (PET-CT)، بخلاف المساهمة فى المصروفات التشغيلية للمستشفى، وشراء أجهزة الرنين المغناطيسى (MRI)، وشاشات متابعة مرضى الوحدات المركزية، بحسب البيان.

وأشار بيان البنك إلى مساهمته فى تشجيع العمل التطوعى، حيث يشترك موظفو «التجارى الدولى» كل عام مع فريق مؤسسة البنك والعاملين بمستشفى «57357» لنشر أجواء شهر رمضان، من خلال قيامهم بتزيين أرجاء المستشفى لإضفاء بهجة الشهر الفضيل على المرضى وأسرهم.

وفى هذا السياق، قال شريف السعيد إن تلك الخطوة تؤكد حرص البنك ليكون له دور فعّال فى المجتمع، من خلال المساهمة فى المُبادرات والبرامج ذات الأثر الملموس فى التنمية المستدامة، مشيراً إلى إدراك «التجارى الدولى» أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة العالمية «SDGs» على المدى الطويل، خاصة ما يتماشى مع الهدف السابع عشر المعنى بـ«عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، بالإضافة إلى سعى البنك لتحقيق هدف «الصحة الجيدة والرفاه» المعنى بضمان جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين فى إطار رؤية مصر 2030.