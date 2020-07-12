العربية للتصنيع تسلم مستشفى 57357 كبائن تعقيم وسيارات نقل أغذية وأدوية

أكّد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشددًا على أهمية الدور المجتمعي العربية للتصنيع ومساندتها لمستشفي 57357 ودعم دورها في علاج أطفالنا المرضى.

جاء هذا في إطار الاحتفال بتسليم الهيئة العربية للتصنيع لـ4 كبائن تعقيم وجهاز قياس حرارة وسيارتين لنقل الأغذية والأدوية لمستشفى 57357، بمشاركة اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس العربية للتصنيع، والدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357.

وأوضح اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس العربية للتصنيع، أنَّ الهيئة العربية للتصنيع لديها خطط علمية لتعميق صناعة الأجهزة الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرا لزيادة الإهتمام بمثل هذه الموضوعات في الفترة الحالية نتيجة أزمة كورونا وما يتبعها من انخفاض الواردات نظرًا لوقف التصدير وتقليل الإنتاج في بعض الدول.

وأشار إلى أنَّ الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع استغلت الإمكانيات التصنيعية المتميزة لتصنيع كبائن تعقيم الأفراد، موضحًا أنَّها مزودة بعدد من الرشاشات ترش المواد المطهرة على الأفراد لتعقيمهم قبل دخول المنشآت بنظام البخار وليس الرذاذ، كما تمّ تزويدها بجهاز لقياس درجة الحرارة للشخص المار بداخلها، وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها ويفصل أوتوماتيكيا عند الخروج.

وذكر "توحيد"، أنَّ السيارات المجهزة تم تصميمها طبقا لمتطلبات مستشفى 57357، حيث تمّ تجهيز سيارتين نصف نقل "شيفروليه طراز NKR 5000" مجهزة بصندوق معزول بمثبتتات للمبردات وبرافعة تعمل أوتوماتيكيًا لنقل الأغذية والأدوية ومزودة بمولد كهربائي "هوندا"، بهدف الحفاظ على سلامة الأغذية والأدوية ونقلها بصورة آمنة وصحية.

كما أكّد مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع خطة الهيئة لاستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع أجهزة ومعدات طبية حديثة، موضحًا أنَّ العربية للتصنيع تنتج حاليًا الأسرة الطبية للرعاية المركزة وكبائن التعقيم وجار تصنيع أجهزة التنفس الصناعي ومطهرات ومعقمات لمواجهة الفيروس، إلى جانب المجهودات الأخرى في بعض المستلزمات الطبية مثل حضانات الأطفال وأسرة الغسيل الكلوي.

من جهته، أشاد الدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357، بالدور المجتمعي للهيئة العربية للتصنيع ودعمها لمؤسسة 57357، مشيرا إلى أنَّ التعاون قائم ومستمر في العديد من المجالات بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع.