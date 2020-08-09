مؤسسة "التجاري الدولي" تساهم فى رفع كفاءة مستشفى "57357" طبيا وتقنيا

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إن مؤسسة البنك التجارى الدولى تؤمن بالجهود التى يقوم بها مستشفى «57357»، لذا تحرص المؤسسة فى إطار دورها المجتمعى على تقديم الدعم المتواصل للمستشفى.

22.9 مليون جنيه إجمالى مساهمات المؤسسة لتوفير الرعاية الصحية للطفل مريض السرطان

وتدعم مؤسسة البنك التجارى الدولى مستشفى سرطان الأطفال «57357»؛ للمساهمة فى رفع كفاءة المستشفى طبياً وتقنياً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22.9 مليون جنيه.

هشام عز العرب: نعمل على زيادة الدعم المعنوى لمرضى السرطان

وأكد «عز العرب» أهمية العمل على الدعم المعنوى لمرضى السرطان بشكل عام وخاصة الأطفال منهم، حيث تبلغ نسبة الأطفال المصابين بالسرطان فى مصر 42% من مرضى السرطان وفقاً لآخر إحصائيات.

ولفت عز العرب إلى مشاركة متطوعين من البنك التجارى الدولى كل عام لتنفيذ فكرة بسيطة للاحتفال بالأجواء الرمضانية فى المستشفى، لإدخال البهجة على المرضى وذويهم، إيماناً بأن الدعم النفسى يساهم فى سرعة الاستجابة للعلاج ورفع نسبة الشفاء. وأوضح أنه يوجد شراكة بين المؤسسة والمستشفى تمتد لأكثر من 9 سنوات سابقة، حيث تلتزم المؤسسة بتعزيز الخدمات الصحية للأطفال ونشر السعادة كإحدى الطرق لرد الجميل للمجتمع.

ونوه المهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، بأهمية دعم مقدمى الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالسرطان، وتعزيز قدرة وإمكانيات القائمين على الرعاية. وتابع: «خصصت المؤسسة 22.9 مليون جنيه للمستشفى، تنقسم إلى 18.9 مليون جنيه لشراء شاشات مراقبة ووحدات مركزية، و4 ملايين جنيه لتمويل الأنشطة الرئيسية لفروع المستشفى فى القاهرة وطنطا، من ضمنها معامل الأمراض وبنوك الدم ومعامل الأشعة والأدوية وجلسات العلاج الإشعاعى والطب النووى والمستهلكات».

وأضاف أن مؤسسة البنك التجارى الدولى ساهمت مؤخراً فى «توفير نظام متكامل يتم توصيله بمركز معلومات المستشفى لزيادة كفاءة وسرعة العمل وتسجيل البيانات الطبية للمرضى وإصدار التقارير الطبية أوتوماتيكياً».

ووفقاً للشركة المنفذة لتلك المنظومة يساعد هذا النظام على التسجيل الإلكترونى لبيانات المرضى بالمستشفى منذ بداية دخول المريض للمستشفى واللقاء الأول مع الطبيب المختص وجميع الفحوصات والإجراءات التى يتم اتخاذها، وذلك عبر Barcode لكل مريض دون تدخل بشرى، تجنباً لأى أخطاء ممكن أن تحدث لضمان متابعة الحالة الصحية بشكل آمن والرجوع للبيانات والتقارير الطبية لكل حالة فى أى وقت. واستطرد أن المؤسسة قدمت الدعم اللازم لتوفير مستلزمات هذا النظام المستحدث على مستوى قارة أفريقيا، الذى تم تطبيقه لأول مرة فى مستشفى 57357.

وتعتمد المؤسسة فى مصادرها التمويلية على النسبة المخصصة لها سنوياً من أرباح البنك التجارى الدولى، وهى 1.5%، بالإضافة إلى مساهمة العاملين والعملاء.