فوز وخطأ تاريخي لـ «Titane» في ختام مهرجان كان السينمائي

منح مهرجان كان السينمائي الدولي، المخرجة الفرنسية الشابة جوليا دوكورنو ، في ختام الدورة 74، جائرة السعفة الذهبية، عن فيلمها «Titane»، والذي يعد بمثابة إنجاز تاريخي، لتصبح المخرجة الثانية على الإطلاق التي تحصل على تلك الجائزة بعد 28 عامًا من فوز المخرجة جين كامبيون عن فيلم «The Piano».

ووقع اختيار لجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة المخرج سبايك لي على الفيلم لمنحه الجائزة الأبرز للمهرجان من ضمن 24 فيلمًا بالمنافسة، ولكن وقع المخرج الأمريكي في خطأ تاريخي عندما كشف عن غير قصد فوز «Titane» بالسعفة الذهبية مبكرًا ليسلب حفل توزيع الجوائز التشويق المطلوب، وسادت حالة من الفوضى في حفل توزيع الجوائز.

فوضى في ختام كان السينمائي بسبب المخرج سبايك لي

وعندما حان وقت إعلان جائزة السعفة الذهبية، اعتذر المخرج الأمريكي عن «الفوضى» التى سببها سابقًا، وأعلنت النجمة الأمريكية شارون ستون فوز المخرجة الفرنسية وسلمتها الجائزة على المسرح.

وقالت المخرجة الفرنسية في كلمتها أثناء تسلم الجائزة، «كنت أشاهد حفل توزيع جوائز كان كل عام عندما كنت طفلة، في ذلك الوقت، كنت متأكدة من أن جميع الأفلام التي حصلت على جوائز مثالية، لأنها كانت على هذا المسرح، والليلة أنا على نفس المسرح أعلم أن فيلمي ليس مثاليًا، أعتقد أنه لا يوجد فيلم مثالي في نظر الشخص الذي صنعه»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وعادت المخرجة جوليا دوكورنو، للمهرجان بعد 5 سنوات من مشاركتها بفيلم الرعب «Raw» في أسبوع النقاد وحصولها على جائزة الـ «فيبرسي»، وتدور أحداث فيلم «Titane» حول أب يجتمع مع ابنه الذي فقده منذ 10 سنوات بعد سلسلة من الحوادث غير المبررة، ويشارك في بطولة الفيلم فينسنت ليندون الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان 2015 عن أدائه في فيلم «The Measure of a Man».