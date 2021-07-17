رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان يكشف بالخطأ فوز فيلم Titane بالسعفة الذهبية

بدأت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي برئاسة المخرج الأمريكي سبايك لي، إعلان جوائز الدورة الـ 74 من المهرجان، الذي يختتم فعالياته الليلة، وكشف بالخطأ عن فوز فيلم «Titane» للمخرجة جوليا دوكورنو,

وحصل فيلم «Memoria»، للمخرج التايلاندي أبيشاتبونج ويراسيتاكول، الحاصل على السعفة الذهبية عام 2010، على جائزة لجنة التحكيم، مناصفة مع فيلم «Ahed's Knee» إخراج ناداف لبيد، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل للأمريكي كاليب لاندري جونز عن دوره في فيلم «Nitram» للمخرج جاستن كورزيل.

وحصل فيلم «All the Crows in the World» للمخرج تانج يي، على السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير، في ختام الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي، الليلة، بينما حصل فيلم «August Sky» للمخرجة جاسمين تينوتشي على تنويه لجنة التحكيم، بينما ذهبت جائزة «Caméra d’or» التي تمنح للمخرجين عن تجاربهم الأولى، للمخرجة أنتونيتا ألامات كوسيجانوفيتش عن فيلمها «Murina»، الذي شارك في أسبوعين للمخرجين في مهرجان كان السينمائي.