القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي الدورة 74

أسدل الستارمنذ قليل على النسخة الـ 74 من حفل مهرجان كان السينمائي، بعد 12 يومًا امتدت فيهم الفعاليات السينمائية بحضور صناعها في دورة استثنائية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، وكشف المخرج الأمريكي سبايك لي، رئيس لجنة التحكيم، عن قائمة جوائز المسابقة الرسمية التي شارك فيها 24 فيلمًا يحملون توقيع كبار المخرجين حول العالم، والتي جاءت كالآتي:

القائمة الكاملة لجوائز الدورة 47 من مهرجان كان السينمائي:

- السعفة الذهبية:

«Titane» للمخرجة جوليا دوكورنو

- الجائزة الكبرى (مناصفة):

«A Hero» للمخرج الإيراني أصغر فرهادي«Compartment No. 6» للمخرج يوهو كوسمانن.

- أفضل مخرج:

ليوس كاراكس عن فيلم «Annette»

- أفضل سيناريو:

«Drive My Car» المخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي.

- جائزة لجنة التحكيم (مناصفة):

«Memoria»، للمخرج التايلاندي أبيشاتبونج ويراسيتاكول.

فيلم «Ahed's Knee» إخراج ناداف لبيد.

- أفضل ممثل:

كاليب لاندري جونز عن دوره في فيلم «Nitram» للمخرج جاستن كورزيل.

- أفضل ممثلة:

النرويجية رينات رينست عن دورها في فيلم «The Worst Person in the World» إخراج يواكيم تراير

- الكاميرا الذهبية:

فيلم «Murina» للمخرجة أنتونيتا ألامات كوسيجانوفيتش، الذي شارك في أسبوعين للمخرجين في مهرجان كان السينمائي.

- السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير:

فيلم «All the Crows in the World» للمخرج تانج يي

- تنويه خاص من لجنة تحكيم الأفلام القصيرة لـ«August Sky» إخرج جاسمين تينوتشي

فيلم ختام مهرجان كان السينمائي

ويختتم المهرجان فعالياته بعرض فيلم «From Africa With Love» إخراج نيكولا بيدوس من سيناريو جان فرانسوا هالين، وبطولة جان دوجاردان ضمن قسم العروض خارج المنافسة.

انطلق مهرجان كان السينمائي 74 في 6 يوليو الجاري، بعد شهرين من موعد المعتاد، وسط مخاوف تتعلق بالسلامة بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر، وذلك بعد إلغاء دورة العام الماضي بسبب كورونا.