عصام السقا يزور لاعب ملوي «شريف الإنجليزي» بعد بتر قدمه

زار الفنان عصام عيسى، المعروف بـ«عصام السقا»، مساء اليوم السبت، الكابتن «شريف الإنجليزي»، لاعب نادي ملوي، بمحافظة المنيا، الذي أجرى عملية جراحية في قدمه، بعد ما تم الكشف على اللاعب، وفوجئ بأنه يعاني من سرطان في الركبة، وتم بتر قدمه اليمنى.

وأعرب الكابتن «محمد الإنجليزي»، والد اللاعب «شريف»، عن خالص شكره وتقديره لما قام به الفنان المصري عصام السقا، مؤكداً أن تلك الزيارة تعد بمثابة رفع الروح المعنوية لنجله، بعد عملية بتر قدمه.

وفي الغضون، قرر مجلس إدارة نادي «لاڤيينا»، برئاسة محمود الأسيوطي، تعيين «محمد فتحي توني»، لاعب ملوي والمنيا والألمونيوم السابق، والشهير بـ«شريف الإنجليزي»، بإدارة العلاقات العامة في النادي، وتكليف الكابتن وائل حبيب، المدير الرياضي، بمتابعة تنفيذ القرار.

جاء ذلك القرار عقب إعلان اللاعب السابق «شريف الإنجليزي» خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه اليمنى، إثر الكشف عن إصابته بورم سرطاني في الركبة.

«أنت في القلب».. هاشتاج لمؤازرة اللاعب بعد بتر قدمه

وتعاطف رواد مواقع السوشيال ميديا مع اللاعب شريف محمد الإنجليزي، لاعب ملوى، الذي أصبح حديث الوسط الرياضي عامةً، ولاعبي الكرة خاصةً، بعد أن كشف عن معاناته من السرطان.

وخلال رحلته مع المرض، الذي يعاني منه منذ أشهر، ويخضع حالياً للعلاج، ابتعد «الإنجليزي» عن المستطيل الأخضر، ولم يكن ذلك فحسب، وإنما خضع لعملية جراحية، لاستئصال القدم اليمنى.

ونشر رواد التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، عدداً من صور اللاعب، مصحوبة بعدة هاشتاجات منها: #الانجليزي_يقدر .. #سلامات_علي_الانجليزي.. #إحنا_معاك_يا_شريف.. #ساعدوا_شريف_الانجليزي.. #انت_في_القلب_يا_انجليزي.

وبعد خضوعه لتلك العملية، فقد «شريف الإنجليزي» مصدر دخله الوحيد كلاعب كرة قدم، حيث تطرقت مناشدات متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ولاعبي فريقي الأهلي والزمالك، لتوفير فرصة عمل له، لتكون بديلة له ولأسرته بعد بتر قدمه.

ويُعد «شريف محمد الإنجليزي»، ابن عائلة رياضية، وهو الابن الأكبر لنجم من نجوم صعيد مصر، الكابتن «محمد الإنجليزي»، وهو من ناشئي فريق ملوى، ثم لعب للعديد من أندية الصعيد، منها «سكر أبوقرقاص، والوليدية، وأبوتيج، وملوي، وناصر ملوي»، وشارك مع فريقه في سباق الصعود الموسم الجاري.