كيس ملح فوق عداد الكهرباء.. تحذيرات من سرقة التيار بطرق غير شرعية

يلجأ بعض المتلاعبين من سارقي التيار الكهربائي إلى استخدام طرق وأساليب غير شرعية، بصورة تسمح بالتلاعب في استهلاك العدادات التقليدية القديمة، بهدف تخفيض قيمه فواتير الكهرباء الشهرية، ومنها وضع كيس ملح فوق عداد الكهرباء أو الاستيلاء على التيار الكهربائي من «الكوفريه» العمومي، الموصل للتيار، سواء كان داخل العقار أو خارجه، وكلها جرائم سرقة تيار يعاقب عليها القانون بعقوبات مغلظة.

وضع كيس ملح فوق عداد الكهرباء لتقليل عدد الدورات

ويحاول بعض المتلاعبين استخدام حيل مختلفة لسرقة التيار الكهربائي بطرق غير شرعية، من خلال وضع كيس ملح فوق العداد التقليدي القديم، بحيث يتسبب في الضغط على العداد من الأعلى ليقلل عدد الدورات «لفات العداد» مما يساعد حسب اعتقادهم على تقليل كمية الاستهلاك، وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وكل هذه الحيل يواجهها العاملون بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وموظفي شركات التوزيع بمنتهى الحسم، من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المال العام.

حيل وطرق مختلفة يستخدمها المتلاعبون لسرقة التيار خلاف وضع كيس ملح فوق العداد

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء وموظفي شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، اكتشفو حيلا أخرى يستخدمها المتلاعبون لسرقة التيار الكهربائي بالعدادات مسبوقة الدفع، بطريقة غير شرعية، والحصول على الكهرباء دون مقابل، ومنها فتح العداد من الداخل، ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك، وإتلاف أي مكون في البوردة، واستخدام ريموت كنترول، لفصل العداد، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية، لتسهيل عمليات سرقة التيار الكهربائي، وعدم تمكين العداد من حساب القيمة، ويتم اكتشاف هذا التلاعب أثناء الفحص المعملي.

إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل

وأشار إلى لجوء بعض المتلاعبين لحيل أخرى لسرقة التيار الكهربائي، ومنها تركيب سكينة كهرباء ويدفنها في إحدى حجرات الشقة، ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية، ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد، والبعض يقوم ينزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل.

تغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي لمواجهة حيل التلاعب

وقال المصدر لـ«الوطن» إن قانون الكهرباء وتعديلاته شدد على عقوبات سرقة التيار الكهربائي بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء، سواء كانت واقعة سرقة التيار بوضع كيس الملح أو أية حيلة أخرى للتلاعب.

الحبس والغرامة عقوبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي

وأشار المصدر إلى أن المادة 71 من تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.