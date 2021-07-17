أسعار عداد الكهرباء 2021.. شامل الضريبة ومصاريف التركيب

كشف مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، أسعار العدادات مسبقة الدفع «التي تعمل عبر كارت» 2021، سواء للراغبين في تركيب العدادات للحاصلين على ترخيص للعقار بشكل قانوني، أو لمن تقدموا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، وعددهم بلغ نحو مليون و470 ألفًا بطلبات لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، بدلًا من نظام الممارسة.

أسعار العداد

قال المصدر لـ«الوطن» إن قيمة العداد الأحادي «الذي يعمل بكارت» شامل ضريبة القيمه المضافة ومصاريف النقل والتخزين تصل إلى 1247 جنيهًا، إضافة إلى 285 جنيهًا مصاريف تركيب العداد، لافتًا إلى أنَّ قيمة العداد الثلاثي «يعمل بكارت» تصل إلى 1547 جنيهًا شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين إضافة إلى 285 جنيهًا مصاريف تركيب العداد.

8 خطوات للتقديم لتركيب العداد الكودي

وحددت وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، 8 خطوات يجب أن يتبعها المواطن عند تقديمه لطلب تركيب العدادات الكودية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وهي كالتالي:

- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الرابط التالي https://eservices.eehc.gov.eg/.

كيفيه تسجيل البيانات

- تسجيل البيانات التي تُطلب منك، وهي عبارة عن رقم الهاتف، والاسم الأول، والثاني، والبريد الإلكتروني، وكلمة السر، إضافة إلى الرقم القومي.

- اختر خدمة تركيب عداد كودي، والضغط على طلب جديد، واستيفاء البيانات الخاصة بالاسم الرباعي، وعنوان تركيب العداد به مع ذكر علامة مميزة، واختيار المحافظة، والمنطقة، ورقم الهاتف، ورقم العقار.

- اختر نوع الوحدة، سواء سكني أو تجاري أو إداري أو خدمات.

- أرسل صور للعقار من الخارج.

- أرفق صورة من بطاقة الرقم القومي.

- انقر على خيار إرسال الطلب.

- سيظهر لك على الفور رقم الطلب إذا كانت البيانات صحيحة، احتفظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد، وإذا كانت البيانات غير واضحة أو بها خطأ سيطلب منك إعادة إدخالها مرة أخرى.