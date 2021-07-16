وظائف الكهرباء 2021.. أماكن تعيين المقبولين

حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أماكن عمل المقبولين بعد اجتيار الاختبارات اللازمة والكشف الطبي في تعيينات وزارة الكهرباء 2021، وفقا للإعلان رقم 2 للتعيين بالهيئة، بتعيين 226 وظيفة بمقر محطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح من إجمالي 300 وظيفة مطلوبين والباقي عددهم 74 سيعينون بمقر الهيئة في القاهرة، لافتة إلى أنه من الممكن أن يلتحق البعض من المقبولين لاحقا من مقر القاهرة للعمل بمحطة الضبعة.

العمل بمقرات هيئة المحطات النووية وفقا لوظائف وزارة الكهرباء 2021 بالقاهرة والضبعة

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من شروط العمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2021 هو كتابة إقرار أو تعهد بقبول العمل بمقرات الهيئة سواء في القاهرة أو في الضبعة وفقا لحاجة العمل.

التخصصات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2021

وأشار المصدر، إلى أن التخصصات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2021 وفقا للإعلان رقم 2 للتعيين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء منها 214 وظيفة بتخصصات مختلفة من الأقسام الهندسية «مدني –عمارة- كهرباء ميكانيكا- نووي – كيمياء» بالإضافة إلى 13 وظيفة لتخصص العلوم، ومجموعة المال والاقتصاد والتجارة مطلوب فيها 12 وظيفة، ووظائف الطب البشرى مطلوب فيها 7 وظائف، ووظائف التنمية الإدارية مطلوب 28، ووظائف القانونين 2، والوظائف المكتبية 15، والوظائف الفنية 9.

تدريب الناجحين بوظائف الكهرباء 2021 داخل وخارج مصر

وأكد المصدر أن المقبولين في مسابقة التعيين لوظائف الكهرباء 2021 للتعيين بهيئة المحطات النووية وفقا للإعلان رقم 2، سيتلقون تدريبهم حسب طبيعة كل وظيفة ودورة العمل بها إما داخل أو خارج مصر.

إيقاف استلام ملفات المتقدمين لوظائف الكهرباء 2021 حتي 25 يوليو المقبل

وأعلنت هيئة المحطات النووية، أنه نظرا لمد إجازة عيد الأضحى المبارك بدءا من السبت الموافق 17 يوليو حتى السبت الموافق 24 يوليو، سيتوقف استلام ملفات الشروط المستوفاه للمتقدمين لوظائف الهيئة الشاغرة خلال تلك الفترة، على أن يستأنف التقديم بدءا من الأحد الموافق 25 يوليو وحتى 4 أغسطس القادم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة وهو آخر موعد لتلقى الملفات.

الاختبارات بنظام المنافسة والتصفية وليس بأولوية التقديم

وأكدت الهيئة، إجراء 5 اختبارات على أن تكون درجة النجاح لكل اختبار بنسبة لا تقل عن 65%، ويعتبر النجاح في كل اختبار شرطا لدخول الاختبار التالي، وأن تكون درجة النجاح الكلية لكافة الاختبارات بنسبة لا تقل عن 70% وتعقد الاختبارات بنظام المنافسة والتصفية وليس بأولوية التقديم.