«محتاجة دعواتكم».. أحمد العوضي يطلب الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز

كشف الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» عن مرور زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بأزمة صحية، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتب أحمد العوضي على الفيسبوك، قائلًا: «يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسه ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه».

وأكمل:«أنا عاوزك تبقي كويسة، وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة .. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني، أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان بأخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك.. ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم».