للأسبوع الثاني .. تذبذب في أسعار النفط العالمية

شهدت أسعار النفط العالمية تذبذبا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع خلال بداية تعاملات الأسبوع، ولكنها شهدت تراجعا كبيرا بنهايته، ويعد هذا الأسبوع الأقل سعرا في يوليو الجاري.

وسجل خام برنت العالمي أعلى سعر له خلال الأسبوع الماضي، بـ76.69 دولار للبرميل يوم الأربعاء الماضي، كما سجل أقل سعر الجمعة، بقيمة 72.71 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي -تسليم أغسطس- خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث سجل أعلى سعر للبرميل خلال الأسبوع يوم الأربعاء، ليسجل 75.38 دولار للبرميل، وجاء أقل سعر للبرميل خلال الأسبوع يوم الجمعة، بـ70.65 دولار للبرميل.

توقعات بضخ كميات من النفط بالرغم من انخفاض الطلب

وجاءت التذبذبات السعرية بسبب التوقعات بضخ المزيد من الخام في السوق، وعقب قراءة أسبوعية ضعيفة على نحو مفاجئ للطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وقالت منظمة أوبك، في تقريرها الشهري، إنها تتوقع تعافيا قويا في الطلب على النفط العالمي لبقية 2021، وتوقعت أن يصل استهلاك الخام في 2022 إلى مستويات مماثلة لما جرى تسجيله قبل جائحة كوفيد-19.

وتؤثر أسعار النفط العالمية بشكل كبير على أسعار للمواد البترولية كالبنزين والسولار في السوق المصرية، وذلك لربط الأسعار المحلية للوقود بالأسعار العالمية، بعد قرار مجلس الوزراء، من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود.

وتعمل لجنة التسعير التلقائي للوقود من خلال عدة عوامل أهمها: متابعة أسعار النفط العالمية، ومتابعة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وكذلك تكاليف النقل والاستيراد والتوزيع والتصنيع وغيرها من تكاليف الإنتاج الأخرى.

ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي وسيلة تحديد سعر بيع المنتجات البترولية بشكل تلقائي، بطريقة معادلة سعرية تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام العالمية، وجرى إعلان تشكيلها عام 2019.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحديد أسعار بيعها بشكل عادل، لا يضيف أعباء على ميزانية الدولة ومخصصاتها، بحيث تربط الأسعار في السوق المحلية بمثيلاتها عالميًا في ضوء التكلفة بشكل تلقائي، كل فترة، حيث إنها تجتمع كل ثلاثة أشهر.