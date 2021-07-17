النيابة تعاين حريق مبنى المساحة بالهرم

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة آثار حريق أحد مباني مطابع المساحة في شارع الهرم، بدائرة قسم شرطة العمرانية، بعدما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وإعداد تقرير حول الأسباب، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأحد مباني مطابع المساحة بشارع الهرم في العمرانية، ودفعت بـ 5 عربات إطفاء للسيطرة عليه، كما أجرت عمليات التبريد، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو إصابات.