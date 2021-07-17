حريق بمكتب رئيس مركز ومدينة دكرنس بالدقهلية والحماية المدنية تسيطر عليه

شب حريق هائل في مكتب رئيس مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، وهرعت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق بعد تصاعد دخان كثيف من المكتب، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد إلى باقي مكاتب الوحدة المحلية، وتبين أنه نجم عن ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف، ما تسبب في احتراق محتويات المكتب.

ورود بلاغ بنشوب حريق في رئاسة مدينة دكرنس

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلي مأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة، باندلاع حريق برئاسة مركز ومدينة دكرنس.

وهرعت سيارتا الإطفاء إلي مكان الحريق، بإشراف المقدم دكتور أحمد عوض، رئيس إطفاء الدقهلية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلي باقي غرف الوحدة المحلية.

الفحص : سبب الحريق ماس في جهاز تكييف

وبالفحص وسؤال العاملين في رئاسة مركز دكرنسن عللوا سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي في جهاز التكييف بالمكتب، وهو ما تسبب في احتراق محتويات المكتب، وشباكين وباب وبعض المقاعد، وتمت السيطرة علي الحريق، وإخطار الأدلة الجنائية لعمل تقريرها حول سبب الحريق.

وأكد شهود العيان أنهم فوجئوا باندلاع حريق في مكتب الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينه دكرنس، وتصاعد الدخان الكثيف من المكتب، وظهرت النيران من داخل المكتب، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية، التي دفعت على الفور بفريق مزود بسيارتي إطفاء، وتمكنوا من السيطرة علي الحريق، قبل امتداد النيران إلى باقي مكاتب رئاسة مركز ومدينة دكرنس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة دكرنس، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.