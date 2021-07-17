الكشف على 1439 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية في «العنانية» بدمياط

واصلت مديرية الصحة بمحافظة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعامل ووحدات للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، أنه تم خلال يومي الجمعة والسبت تنظيم قافلة بقرية «العنانية»، بدائرة مركز دمياط، تردد عليها 1439 مواطناً، تم توقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تحويل عدد 12 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 10 حالات أخرى، بالإضافة إلى إجراء 720 تحليلاً معملياً، وفحص 35 حالة بالأشعات المختلفة، و25 حالة أخرى خضعت للفحص بأجهزة السونار.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن هذه القوافل الطبية تأتي استكمالًا لسلسلة القوافل التي يتم تنفيذها تباعاً بمختلف مناطق المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق، وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وتتضمن القوافل عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، لتوقيع الكشف على المواطنين بالمجان، بالإضافة إلى معمل، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى وحدتين للأشعة والسونار، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يجري تنفيذ هذه القوافل وسط إجراءات وقائية واحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.