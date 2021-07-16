الكشف على 1668 مواطنا خلال فعاليات قافلة طبية بقرية تفتيش السرو بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بكافة المناطق، إذا تم تنفيذ قافلة بقرية تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وتضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1668 مواطنًا، حيث تم تحويل 29 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ13 حالة أخرى، فضلًا عن إجراء 709 تحاليل معملية والكشف بالأشعة لـ55 حالة، والسونار لـ38 حالة.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن هذه القوافل تأتي استكمالًا لسلسلة القوافل التي يتم تنفيذها تباعًا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وتتضمن القوافل عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية ومعملًا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى وحدتين للأشعة والسونار.

يأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسط إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.