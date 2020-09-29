رئيس جامعة الزقازيق يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العام الدراسي

عقد مجلس جامعة الزقازيق، اجتماعه الدوري رقم 532 اليوم، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة.

في بداية الاجتماع، وجه رئيس الجامعة، بضرورة اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة بمختلف الكليات والمعاهد، وتفعيل نظام التعليم الهجين بالكليات، وتجهيز المقرارات الدراسية، وجداول المحاضرات بما يتناسب مع طبيعة كل كلية.

بالإضافة إلى تحديد نسب حضور الطلاب لقاعات المحاضرات، وبث جزء أخر عبر الوسائل التكنولوجية، فضلاً عن تجهيز المرافق التعليمية بالكليات من (مدرجات–قاعات– معامل دراسية)، والمرافق العامة لاستقبال الطلاب والحفاظ على سلامتهم خلال فترة الدراسة.

وذلك استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفي ضوء تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، باتخاذ كل التدابير الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد شعلان أن الجامعة حريصة على تطوير خدماتها التعليمية، وإنشاء كليات جديدة لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب من خلال تعظيم الإستفادة من موارد الجامعة الذاتية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك.