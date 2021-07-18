أشرف زكي: لا أعلم حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية والعوضي هاتفه مغلق

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لا يعلم طبيعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد إعلان زوجها الفنان أحمد العوضي، عن تعرضها لأزمة صحية ودخولها غرفة العمليات.

وقال النقيب لـ«الوطن»، إنه حاول التواصل مع «العوضي»، ولكن هاتفه كان مغلقا، مضيفا: «بإذن الله العملية تكون بسيطة».

وأعلن أحمد العوضي، خلال الساعات القليلة الماضية خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لعملية جراحية عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلا: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».