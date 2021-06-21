شقيق ياسمين عبد العزيز لـ بوسي شلبي: «بعتني بكام يا عشري»

أبدى الفنان وائل عبد العزيز، دهشته من تحوّل الإعلامية بوسي شلبي، في رأيها تجاه شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ورفضها تصنيفها كفنانة مصر الأولى في الجيل الفني الجديد.

ونشر وائل عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو لـ بوسي شلبي، خلال تقديمها لشقيقته ياسمين عبد العزيز، في إحدى حفلات توزيع الجوائز، بعد فوزها بجائرة أفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل «هربانة منها» عام 2017.

وقالت بوسي شلبي، في مقطع الفيديو: «ياسمين عبد العزيز، فنانة بيحبها الكبار والصغار، نجمة شباك وأعلى إيرادات في الأفلام النسائية الكوميدية، وأحسن ممثلة كوميدية في التليفزيون».

وسخر وائل عبد العزيز، من بوسي شلبي، قائلًا:«مش ده صوت بوسي شلبي، وده فيديو متصور بتليفوني، بعتني بكام يا عشري، الصندوق الأسود فيه كتير».

بوسي شلبي: «يسرا نجمة مصر الأولى»

يذكر أنّ المخرجة إيناس الدغيدي، طرحت تساؤلًا على الإعلامية بوسي شلبي، حول الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال برنامجها «شيخ الحارة والجريئة»، عبر قناة القاهرة والناس، قائلة لها: «ياسمين عبدالعزيز الفنانة رقم واحد في مصر لأنها بتنجح سينما وتليفزيون أبيض وأسود».

ورفضت بوسي شلبي الإجابة بالنفي أو الإيجاب بشأن ياسمين عبدالعزيز، إذ قالت: «يسرا الفنانة رقم واحد فى الوطن العربي وما زالت يسرا تحتل كل الأجيال لحد دلوقتي بتنجح سينما وتليفزيون يعني السنة اللي فاتت اللي نجحت سينما وتليفزيون وكانت أعلى نسبة مشاهدة يسرا وياسمين عبد العزيز ماكنتش على الساحة».

سخرية ياسمين عبد العزيز

وبعد ذلك سخرت ياسمين عبدالعزيز من بوسي شلبي، حيث أعادت نشر مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث علقت عليه ساخرة بـ«إيموشن» ضحك مكتوب عليه «هموت».