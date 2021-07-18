السوق المصري يستعد لإطلاق أوبل أسترا 2022.. هاتش باك لأول مرة

يشهد السوق المصري إطلاق العديد من الطرازات الجديدة من السيارات موديل 2022، من المصنعين في دول اليابان وكوريا والصين والقارة الأوروبية، ومن بين أهم الطرازات التي تحظى بمبيعات قوية في السوق المصري، السيارة أوبل أسترا، التي حققت أرقام مبيعات قوية في السوق، نظرا لاعتماديتها والسعر التنافسي الذي تُقدم به بين المتنافسين.

وكذلك يستعد السوق المصري الفترة المقبلة، إلى إطلاق الجيل الجديد 2022 من أوبل أسترا، الذي سيتغير فيه طراز السيارة من سيدان إلى فئة السيارات الهاتش باك.

وبحسب بيان سابق عن الشركة المصنعة لأوبل أسترا، شهدت السيارة الجديدة تطويرا ملحوظا، حيث أُنشئ هذا الطراز مبدئيًا مثل جميع السيارات الحديثة، ومنذ الشتاء الماضي يخضع للاختبار النهائي والضبط الدقيق والتحقق من الصحة في ظروف الحياة الحقيقية.

وأخذ مهندسو أوبل، نماذج أولية ومركبات تطوير في أقصى الشمال، لاختبار النموذج الجديد على الطرق الجليدية، وفي الهواء المتجمد العميق في لابلاند السويدية.

ومؤخرًا، نفذ المهندسون حملة التحقق من الصحة على الطرق العامة، في الوقت ذاته كانت أسترا الجديدة كليًا تخضع لاختباراتها النهائية في مختبر Rüsselsheim EMC «التوافق الكهرومغناطيسي»، قبل الحصول على الموافقة بشأن تسويقها.

وذكرت عدة تقارير صادرة عن الشركة، أنّ السيارة ستتوفر بالنظام الهجيني، ومن المتوقع أن تولد قوة 296 حصانا، وتعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات.

ومن المتوقع أن تلتزم الشركة بعدم وضع أي خطوط حادة في السيارة أوبل أسترا الهاتش باك الجديدة، وإنّما ستكتفي بلغة التصميم الانسابية المعتادة من الشركة في العديد من طرازاتها.