أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند 2021.. بعد الزيادة الأخيرة

ظهرت العديد من الزيادات السعرية على عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام 2021، ومن ضمن القائمة طراز «أوبل كروس لاند»، حيث أعلن الوكيل المحلي عن زيادة سعرية وصلت إلى 5 آلاف جنيه، لمختلف فئات السيارة داخل السوق المحلي.

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية قائمة أسعار فئات السيارة، وأهم التجهيزات الخاصة بها:

-تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، والتي تتوافر بفئتين:

-الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 205 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة م ن وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100كم/ ساعة في غضون 11.8 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ الساعة.

-تأتي السيارة بأبعاد (4.211 ملم طول، 1.765 ملم عرض، 1.605 ملم ارتفاع) .

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2604 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 410 لتر.

-تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة.

-سعة خزان الوقود تصل إلى 45 لتر.

-تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها (وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام EBD لتوزيع الإلكتروني الفرامل، مثبت للسرعة، مصابيح ضباب وعجلة قيادة متعددة المهام ومصابيح LED أمامية، خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياَ - بلوتوث، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مخرج توصيل USB، شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، مخارج خلفية لمكيف الهواء، حساسات ركن خلفية، عجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة، وكاميرا خلفية).