إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 191 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين وفاة

اقتربت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم من 191 مليون حالة، وبلغت 190750331 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4098543 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من «كورونا» إلى 173812784حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 33877470 حالة

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 39719 حالة إصابة ‏جديدة بالفيروس و329 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمال الإصابات في البلاد إلى 33877470 حالة، فيما بلغت حصيلة ‏الوفيات 606526حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات المملكة المتحدة إلى 128683 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، 54674 إصابة جديدة بالفيروس- وهي أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ 6 أشهر- و41 وفاة، أمس السبت، ليترفع إجمالي الإصابات إلى 5386340 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 128683 حالة، فيما أشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن الحكومة قررت عدم تطعيم الأطفال واليافعين ضد «كورونا».

وقالت صحيفة «التليجراف» البريطانية، إن مجلس الوزراء دعا بدلا عن ذلك تطعيم المعرضين للخطر والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، واقتربوا من الـ18 عاما،

وفي اليونان، أصبحت «جزيرة ميكونوس» أول موقع في البلاد، يعاد فيه فرض حظر التجول بسبب تصاعد حالات الإصابة بـ«كورونا».

وأعلنت السلطات اليونانية، أمس السبت، أن واحدا من كل 10 أفراد تم فحصهم في الجزيرة خلال الأيام الأخيرة جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

ودخل حظر التجول، يمتد من الساعة 1 صباحا وحتى 6 صباحا حيز التنفيذ، وفرضت السلطات حظرا على مدار الساعة على الحفلات الموسيقية في الحانات والمقاهي والمطاعم اعتبارا من 6 مساء امس السبت، ومن المقرر انتهاء الحظر في 26 يوليو الجاري، ما لم تقرر الحكومة تمديده.

وتصل الغرامات المفروضة على تأجير العقارات للحفلات التي تضم أكثر من 20 شخصا، إلى 200 ألف يورو «236 ألف دولار».

وفي إيران، هددت موجة إصابات جديدة بالفيروس، تسببت فيها سلالة «دلتا» الهندية، سريع الانتشار بامتلاء المستشفيات بالمرضى مما اضطر الإيرانيين لزيارة أرمينيا المجاورة طلبا للقاح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية..

وتلقى أقل من 2% من الإيرانيين، البالغ عددهم 84 مليونا جرعتين من اللقاح.وقالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن الإقبال على التطعيم بطيء في إيران وسط تشكيك واسع في جدوى اللقاحات المحلية، فيما أتاحت أرمينيا، اللقاح بالمجان للأجانب، مشيرة إلى ارتفاع سعر الرحلات إلى أرمينيا لتلقي اللقاح بعد زيادة الإقبال عليها.

مسؤول أوروبي: توقعات بالبت في ترخيص لقاح «موديرنا» لتطعيم اليافعين أواخر الأسبوع المقبل

من جانبه، أكد رئيس استراتيجية اللقاحات في الوكالة الأوروبية للأدوية ماركو كافاليري أنه من المتوقع البت أواخر الأسبوع المقبل في ترخيص لقاح «موديرنا» الامريكي، لتطعيم اليافعين ضد الفيروس في الاتحاد.

وأشار كالفاليري، إلى أن لجنة الخبراء التابعة للوكالة الأوروبية، تعمل حاليا على تقييم اللقاح لتمديد استخدامه لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

ارتفاع إجمالي إصابات تونس إلى 540798 حالة

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل، 7524 إصابة جديدة بالفيروس و 140 حالة وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى 540798 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 17354 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 429646 حالة، وفقا لما ذكرته «إذاعة موزاييك» التونسية.

وفي المغرب، سجلت السلطات الصحية، 2853 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، وقالت وزارة الصحة في تقرير يومي، إن إجمالي الإصابات بـ«كورونا»، وصل إلى 555488 حالة، مضيفة أن حصيلة الوفيات بلغت 9434 حالة.

وأعلنت الوزارة المغربية، أمس السبت، توسيع دائرة المستهدفين بعملية التطعيم ضد الفيروس، لتشمل الفئة العمرية ما بين 30 إلى 34 عام، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وكان السلطات المغربية، حصلت أمس السبت، على مليوني جرعة جديدة من لقاح «سينوفارم» الصيني، ومن المتوقع أن تتسلم الأسبوع المقبل مليوني جرعة أخرى.

وفي ليبيا، أعلن مركز «مصراتة الطبي»، إغلاق مقر المسح الوبائي بالمركز حتى إشعار آخر، على إثر إصابة كامل كادره الطبي بـ«كورونا».