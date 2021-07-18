بعد تعرضها لوعكة صحية.. فنانون لياسمين عبدالعزيز: يا رب ترجعي بالسلامة

طلبت الفنانة منى زكي، من الجمهور، الدعاء بالشفاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث كتبت على خاصية «ستوري» بصفحتها الشخصية على موقع «انستجرام»، «يارب بحق الأيام الكريمة دي تقومي بالسلامة يا ياسمين وترجعي لولادك وبيتك، ادعولها تقوم بالسلامة، يارب».

كما دعت الفنانة ياسمين صبري، بالشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلة «ألف سلامة عليها».

كما طالب أيضًا الفنان أحمد حلمي، متابعيه عبر خاصية «ستوري» على موقع «انستجرام»، متابعيه بالدعاء لياسمين عبدالعزيز: «أختي الغالية ياسمين بتعمل عملية صعبة ممكن تدعولها تقوم بالسلامة».

ودعا الفنان محمود حافظ: «ربنا يبارك فيها ويحفظها من كل سوء»، وقام الفنان حسني شتا، بالدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز، على صفحة زوجها الفنان أحمد العوضي، قائلًا: «ربنا يقومها بالسلامة ويحفظها يارب ويبارك فيكم ويسعدكم».

فيما كتب الفنان فادي خفاجة، «ألف سلامه إن شاء الله هتقوم بالسلامة»، فيما علقت الفنانة جيهان فوزي، على صفحة الفنان أحمد العوضي، قائلة: «لا حول ولا قوةً إلا بالله ربنا يشفيها وتقوم بألف سلامة ويخليكم لبعض يارب».

جاءت دعوات الفنانين بعد أن دون الفنان أحمد العوضي: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجه دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيئ، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».

وتابع في تدوينة أخرى: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقه أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك، إنتي لازم تبقي كويسه ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إية، بس انتي هتقومي ان شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه، أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا أني بحبك الف مرة».