خالد الصاوي: مراتي خافت مني بعد ما ضربت ياسمين عبد العزيز

قال الفنان خالد الصاوي إنه بالرغم من أن مشاهد الضرب والعنف التي تعرضت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز على يديه في أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2021 لم تكن حقيقية، إلا أنه فوجئ بأن هناك مقربين حوله شعروا بصدق أدائه، وأن «الضرب والسحل كان بجد».

وعن رد فعل زوجته مي كريم من مشاهد اعتدائه بالضرب على ياسمين عبد العزيز في مسلسل«اللي مالوش كبير»، قال خالد الصاوي في ندوة «الوطن»: «10 سنوات زواج وسنتين نعرف بعض قبلها فوجئت إنها تقولي: إنت كده فعلًا؟، وناس يسألوها: هو بيعمل كده فيكِ؟، قولت لها إزاي أنا عمري عملت كدة؟، قالت لي: لأ.. طالما ده حصل يبقى ممكن تعملها معايا».

وتابع ضاحكًا: «طبعًا بعد سنين من معاشرة الممثل مش بس هو يضرب لأ مراته كمان بتضرب».

خالد الصاوي يرفض أن تكون مشاهد العنف في الدراما واقعية

واستطرد خالد الصاوي قائلًا: «أؤمن أنه يجب عليك ألا تضرب عجوزًا أو طفلًا أو امرأة أو مخلوقًا ضعيفًا، وأيضًا يجب على المرأة ألا تتطاول على الرجل، الطرفين يحترموا بعض، فكرة العنف والحدة في التعامل مرفوضة من الأساس».

وتابع: «في مدارس الفن زمان التي نكن لها بالفضل والاحترام كان فيه أساتذة تمثيل بيضربوا بجد، لكن في العصر الحديث ومع تطور مدارس التمثيل يتم تنفيذ مشاهد الضرب بطريقة احترافية، وفي مشهد السحل بالمسلسل ياسمين عبدالعزيز هي من أصرت عليه، وبرافو عليها لأنها كانت تريد أداءً صادقًا وأنا طبعًا مش هضربها وبدأت تركب حاجات في الركبة والضهر للأمان.. هذه فنيات يتم توفيرها في حالة تم إعادة مشهد العنف مثلًا.. وعشان أحمد العوضي ما يضربهاش طبعًا».

مسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.