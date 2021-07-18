عاجل.. زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم، إقليم «دافاو أورينتال» جنوب الفلبين، وقال «المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل»، إنه من المتوقع حدوث أضرار وهزات تابعة للزلزال الذي يقع مركزه على عمق 42 كيلومترا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي 21 يناير الماضي، أعلن «المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل»، رصد زلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر في البحر بالقرب من الفلبين.

وأشار «المركز الأوروبي»، في ذلك الوقت، إلى أن الزلزال وقع على عمق 122 كيلومترا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.