والدة مجدي قفشة تزغرد على الهواء.. وزيدان: واحدة كمان والنبي يا حاجة

أطلقت والدة لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشة، «زغرودة» على الهواء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس»، أثناء تواجد الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان في الاستوديو، الذي دعاها للزغردة مرة ثانية، قائلًا: «واحدة كمان والنبي يا حاجة».

«زغرودة» والدة اللاعب جاءت بعد حصد الأهلي اليوم البطولة العاشرة إفريقيا له، والثانية على التوالي، وتسجيله أحد الأهداف في المباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وقالت خلال المداخلة: «أنا قعدت أعيط وأصلي واسجد، من الساعة الخامسة عصرًا وأقول يارب يجعل ابني مشرفنا ورافع راسنا كده على طول».

وتابعت: «الحمد لله يارب يفرح جماهير النادي الأهلي على طول»، موضحة أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يستحق أكتر من ذلك، «عشان كده ربنا رزقه بعياله»، موضحة أن نجلها وعدها حال تحقيق البطولة العاشرة إفريقيا والفوز بالنهائي سيأتي لها بالعروسة، «نفسي أجوزه بقى، إن شاء الله هناخد الدوري كمان، وكل حاجة حلوة ابني هيجبها للنادي».

وأوضحت أنها لا تّرقي اللاعب ولكن الله يحفظه من كل شر، «ربنا راضي عليه عشان بيعمل حاجات خير كتير لأهل بلده، وبيعمل لي كل حاجة حلوة، ربنا يفرح مصر كلها»، فيما قال شقيقه «طه»، «أبارك لكل الناس، الفرحة مش سيعانا الحمد لله ديما الأهلي مفرحنا، وأخويا ديما مشرفنا، فيه زغاريد، الناس كتير أوي هنا موجودة وجاية تبارك».