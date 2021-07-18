احتفالات صاخبة بالمنصورة بفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة

شهدت شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، احتفالات صاخبة بتتويج النادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على فريق «كايزر تشيفز» الجنوب أفريقي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، على ستاد مركب محمد الخامس في المغرب، وتمكن النادي الأهلي في الحفاظ على اللقب بتحقيق فوز مريح بنتيجة 3 أهداف مقابل صفر.

تفاعل الجمهور مع مبارات النادي الأهلي

وتفاعل الجمهور مع كل لعبة وكأنه يشاهد المباراة في الملعب حتى جرى إحراز الهدف الأول والذي أحرزه اللاعب محمد شريف، في الدقيقة 54 من المباراة، والذي شهد تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي ظل متوترا خوفا من تعادل الفريق المنافس حتى جاء الهدف الثاني من اللاعب محمد مجدي قفشة، وبدأت احتفالات الفوز قبل انتهاء المباراة ومع الهدف الثالث والذي أحرزه عمرو السولية ليكمل الجمهور باقي المباراة في احتفالات بالفوز.

احتشاد الجمهور أمام الشاشات في نوادي المنصورة

واحتشد جمهور النادي الأهلي أمام الشاشات في ستاد المنصورة الرياضي ونادي جزيرة الورد، ونادي الحوار الرياضي، وفي نوادي النقابات التي أذاعت المباراة، حيث انطلقت الجمهور إلى الشوارع، بعد اللقاء احتفالا بالفوز الكبير وسط تواجد أمني مكثف، وانتشار لسيارات الشرطة في الشوارع الرئيسة والميادين وسيارات الإطفاء.

ووزعت الأهالي الشيكولاتة على الجمهور احتفالا بالفوز الكبير، كما احتفلت السيارات على طريقتها بآلات التنبيه، ورفع أعلام النادي الأهلي.

وتجمع الشباب في شارع قناة السويس، أكبر شوارع مدينة المنصورة ورددوا الأهازيج المعروف بها جمهور النادي الأهلي وأطلقوا الصافرات، ابتهاجا باللقب الأفريقي العاشر.