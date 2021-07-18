بينهم مصري.. القبض على 5 ينقلون لحوما مجهولة المصدر في السعودية

تمكنت السلطات الأمنية في منطقة الرياض السعودية، من إلقاء القبض على 5 أشخاص من بينهم مصري، ينقلون لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه 5 أشخاص ينقلون لحومًا مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم، وهم 2 من الجنسية البنجلادشية، و3 من الجنسيات المصرية والهندية والباكستانية، مخالفين لنظام العمل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

العميد سامي الشويرخ: ضبط 20 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج

وفي سياق آخر، قال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، إنه تم ضبط 20 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج، التي نصت على وجوب الحصول على تصريح لأداء فريضة الحج، واتخذ بحقهم الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10000 ريال «41870 جنيها مصريا».

وأهاب العميد الشويرخ، المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة: «منى-مزدلفة-عرفات» دون تصريح، حتى نهاية يوم الـ 13 من ذي الحجة، وسيتخذ بحقهم الإجراءات النظامية.