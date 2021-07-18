عضو بـ«الأهلي» مازحًا: «إحنا لو مخدناش الدوري.. الدرع هو اللي هيزعل»

أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بفوز ناديه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بثلاثة أهداف دون رد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، ليتوج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، «شهيتنا مفتوحة على البطولات، إحنا مزهقناش».

وأضاف «قنديل»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأجواء في المغرب كانت مبهجة للغاية، وتم تسليم الميداليات للاعبين بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، مطمئنًا الجميع بأن جميع اللاعبين بخير، مازحًا: «لو أحنا مخدناش الدورى.. الدورى هيزعل».

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن لاعبي الأهلي توجهوا للمطار، حيث سيصلوا مصر في الثامنة صباحا، كما أن الفريق سيبدأ من الغد الاستعداد للمباريات المقبلة، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، «بداية من الغد سوف ننسى هذه المباراة، ولاعبو الأهلي الذي سينضمون إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي، سيتحركون مع أحمد مجاهد من المغرب إلى طوكيو غدًا»، كما وصف الخطيب بأنه أسطورة إنسانية.