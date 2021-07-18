طالبة تستغيث بوزير التعليم: «ضربوني علشان اعترضت على الغش»

استغاثت طالبة بالثانوية العامة بشعبة علمي علوم تدعى ريهام إبراهيم، في مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، مؤكدة تعرضها للضرب والإهانة من قبل زملائها وأولياء أمورهم، لاعتراضها على الغش الجماعي داخل لجنتها الامتحانية بمدرسة أحمد عسكر الثانوية بنات التابعة لإدارة العريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء، مطالبة بالتحقيق في الواقعة.

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الشؤون القانونية بالوزارة ستفتح تحقيقا عاجلا في شكوى الطالبة والتأكد من مدى وجود غش جماعي داخل اللجنة، مشددة على أنه سيجري التحقق من الواقعة للتأكد من صحتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد مسؤولي اللجنة في حال ثبتت الاتهامات الموجهة إليهم.