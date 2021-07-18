طالبة تستغيث بوزير التعليم: «ضربوني علشان اعترضت على الغش»
كتب:
أميرة فكري
09:05 ص | الأحد 18 يوليو 2021
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صورة أرشيفية
استغاثت طالبة بالثانوية العامة بشعبة علمي علوم تدعى ريهام إبراهيم، في مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، مؤكدة تعرضها للضرب والإهانة من قبل زملائها وأولياء أمورهم، لاعتراضها على الغش الجماعي داخل لجنتها الامتحانية بمدرسة أحمد عسكر الثانوية بنات التابعة لإدارة العريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء، مطالبة بالتحقيق في الواقعة.
ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الشؤون القانونية بالوزارة ستفتح تحقيقا عاجلا في شكوى الطالبة والتأكد من مدى وجود غش جماعي داخل اللجنة، مشددة على أنه سيجري التحقق من الواقعة للتأكد من صحتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد مسؤولي اللجنة في حال ثبتت الاتهامات الموجهة إليهم.
اقرأ المزيد:
-
امتحانات الثانوية العامة 2021
-
امتحانات الثانوية العامة
-
تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021
-
الثانوية العامة
-
الثانوية العامة 2021
-
تسريب امتحانات الثانوية العامة
-
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021
-
طلاب الثانوية العامة
-
امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١
-
جدول امتحانات الثانوية العامة
-
امتحانات الثانوية العامة 2020
-
امتحانات الثانويه العامه
-
تسريب امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١
-
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي
-
جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 علمي رياضه