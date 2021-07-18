أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يوليو.. عيار 21 بـ 792 جنيها

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد 18 يوليو، استقرارا سعريا عقب تراجع طفيف أمس الجمعة.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويباع الذهب عيار 24 بسعر 905 جنيهات في محال الصاغة، مقابل 905 جنيهات أمس السبت، وعيار 21 بسعر 792 جنيها، كما بلغ عيار 18 سعر 679 جنيها، أما الجنيه الذهب فبلغ سعره 6 آلاف و336 جنيها.

سعر الأوقية اليوم

سجلت سعر الأوقية الذهب اليوم الأحد 18 يوليو 2021 سعر 1.810.63 دولار.

سجلت أسعار الذهب تراجعا خلال تداولات نهاية الأسبوع المنتهي، كما شهدت أسعار الذهب عالميا تراجعا طفيفا خلال نهاية تعاملات الجمعة الماضية أي قبيل إغلاق التعاملات في البورصات العالمية .

جاء ذلك عقب ارتفاع سعر الذهب هذا الأسبوع نحو أعلى مستوياته في شهر تقريبا وملامسة المستويات 1834 دولار للأوقية. ويأتي تراجع أسعار الذهب مدعوما بارتفاع الدولار وفقد الذهب قيمة 5.80 دولار، وتداول بالقرب من المستويات 1,823 دولار للأوقية.

تحركات الدولار عالميا

تداول الدولار الأمريكي نهاية تعاملات البورصات العالمية بالقرب من المستويات 92.70 نقطة، على ارتفاع بنسبة 0.15% مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

ويذكر أن ارتفاع الدولار يدفع أسعار الذهب للانخفاض، والعكس صحيح. وبالتالي إيجابية البيانات المنتظرة قد تسهم في استمرار تعزيز صعود الدولار، ومن ثم الضغط على أسعار الذهب محليا.

لاشك أن سعر الذهب محليا يتاثر بالأحداث العالمية لحظيا.

كشف تجار الصاغة بالغرف التجارية، عن أن مبيعات عيد الأضحى لم تتعد 4% زيادة في حركة البيع بالمقارنة بالأيام العادية، أغلبها تمثلت في بيع «الذهب الكسر» استعدادا لموسم الإجازات وعيد الأضحى.

فيما شكل عودة العاملين من الخارج المرتبة الثانية في شراء الذهب، بحسب تصريح نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن»، والذي أكد أن تداخل المواسم أثر سلبا على مبيعات الذهب.

ونفى تسجيل أسعار الذهب قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التذبذب سيكون عنوانها نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية.