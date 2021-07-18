«شهيد لقمة العيش» بالغربية.. ذهب لـ«تسليك البلاعة» فخرج جثة هامدة

حالة من الحزن والألم، خيّمت على قرية فرسيس التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، بسبب وفاه شهيد لقمة العيش «عمرو عاطف الصاوي»، شاب في العقد الرابع من عمره، خرج وبرفقته 3 آخرين للمشاركة في تسليك بلوعه للصرف الصحي قبل بدء إجازة عيد الأضحى ولكنه شاء القدر بسقوطه داخلها ولفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب الأخرين بكدمات وكسور بالأطراف، وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفى زفتى العام.

شهيد لقمة العيش

وكانت «الوطن» رصدت ملامح اتشاح القرية وتحولها إلى سرادقات عزاء تزامنا مع تدشين مراسم ضحية لقمة العيش في مشهد جنائزي مهيب بعدما ودع الحياه من أجل كسب قوته قبل بدء إجازته مع أسرته ومن أجل مساعده جيرانه بسبب انسداد شبكات الصرف الصحي في القرية.

كما حرصت أسرة الشهيد على وداعه ودفنه عقب أداء صلاه الجنازة بمقابر القرية في الساعات الأولى من فجر اليوم؛ حتى سكن جثمانه بمقابر الأسرة وسط حالة من الانهيار والبكاء من جانب زوجته ووالديه وأشقائه وجيرانه.

«الحمد لله على كل حال ومؤمنين بقضاء الله عز وجل.. وكل ده أقدار وأعمار وربنا يرحم عمرو صديق عمرنا وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته».. بتلك الكلمات عبر محمد علي أحد زملاء شهيد لقمة العيش، مؤكدا أن زميله الراحل كان يتمتع بحسن الأخلاق ووجهه دائما ما يكون مبتسما وأكثر فرحا وسعادة حال خدمته للأخرين من أبناء القرية وخارجها.

تفاصيل وفاه الشاب وإصابة زملائه اثناء واقعة تسليك بيارة الصرف بقرية فرسيس

وقال إن الشاب عمرو، في الساعات الأخيرة قبل وفاته، فوجئ بغرق عدد من منازل القرية في مياه الصرف الصحي واستغاثات الأهالي من أخطار تهدد بانهيار منازلهم في ظل تسرب المياه أسفل منازلهم بشكل تدريجي؛ مما اضطره للقيام بمحاولة «تسليك» البلوعات.

تفاصيل الكاملة لسقوط الشهيد وزملائه داخل بيارة الصرف الصحي

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور شرطة مركز زفتي مساء أمس، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول ورود بلاغ من أهالي قرية فرسيس التابعة لمركز زفتي يفيد بمصرع شخص يدعى «عمر ع خ» يبلغ من العمر 36 سنة مقيم بقرية فرسيس، وإصابة «محمد م»، و«طاهر م»، و«هشام ا»، وذلك أثناء تنظيف إحدى بيارات الصرف الصحي بالقرية.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث تحت إشراف المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة زفتي والعقيد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة.

كما كشفت التحريات الأمنية أنه عندما تلاحظ وجود سدة في إحدى بيارات الصرف وغرق بعض منازل القرية وانبعاث روائح وغازات كريهة بها، ذهب الشاب وزملاؤه لإنقاذ الموقف؛ ما أسفر عن وفاته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.