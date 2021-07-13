القصة الكاملة لأسرة شهيد لقمة العيش بالسعودية.. رفضت دية 100 مليون جنيه

شهدت قرية كفر عرب التابعة لمركز زفتى في محافظة الغربية، حالة من البهجة والفرحة بين الأهالي وعلى وجوه أسرة الشاب فتحي محمد محمود عوض، «شهيد لقمة العيش»، والذي لقي مصرعه طعنا بسكين على يد شخص سعودي الجنسية، أثناء فترة عمله بالمملكة السعودية في أوائل 2017، حيث تحقق حلم الأسرة بالقصاص لنجلهم، بعد مضي 4 سنوات على قتله غدرا، حينما كان يدافع عن شرف إحدى الفتيات التي حاول شاب سعودي التحرش بها.

قصة شهيد لقمة العيش في الغربة بالمملكة السعودية والقصاص لدمائه

وكانت «الوطن» قد رصدت القصة الكاملة التي تحققت فيها عدالة السماء لأسرة الشاب المصري، بعدما حكم القضاء السعودي بتنفيذ حكم الإعدام في حق مواطن سعودي يدعى عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي، لتورطه في قتل الشاب ضحية لقمة العيش، وجاء ذلك الحكم ليثلج صدور أفراد أسرة الشاب الذين حرصوا على عدم الانصياع إلى المساومات والمفاوضات المالية من جانب أسرة القاتل التي عرضت عليهم دية مالية بدأت من 3 ملايين جنيه ووصلت إلى 100 مليون جنيه، كي تتنازل الأسرة المصرية عن اتهامها للشاب السعودي المتورط في حادث القتل، قبل تنفيذ حكم الإعدام الصادر في شأنه.

والدة الشهيد: «ربنا برد قلبي.. أنا كنت موجوعة على فراق ابني»

«الحمد لله ربنا برد قلبي.. أنا كنت موجوعة على فراق ابني اللي سافر واتغرب عشان لقمة العيش ويكون مستقبله عشان الجواز.. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قتله، ومال الدنيا كله مش ييجي فداء لحظة أشوفه فيها قدام عينيا»، بتلك الكلمات التقطت والدة الشهيد «فتحي» خيط الحديث، لتروي لـ«الوطن» كيف تعرضت للضغوطات من جانب أسرة الشاب السعودي، من خلال عرض دية بدأت قيمتها من 3 ملايين جنيه لتصل لـ100 مليون جنيه، ولكنها رفضت أن يباع دم نجلها بأي ثمن.

وتابعت أم الشهيد، «ربنا يباركلي في حياة ابني أحمد وأبوه هما سندي في الحياة، ولا تعد للفلوس قيمة ودمي وروحي هديت حقيقي لما حق ابني جه بالقانون وقلبي لن يرتاح إلا بتنفيذ حكم الإعدام وحسبنا الله ونعم الوكيل».

شقيق الشهيد: صدمة وفاجعة كبيرة تلقيناها حينما علمنا بوفاته

في المقابل أكد الشاب أحمد عوض، شقيق الشهيد الأكبر، أنه يشتاق لرؤية شقيقه الراحل، وكان يتمنى أن يجلس أمام قبره ويدعو له ليلا ونهارا، «صدمة وفاجعة كبيرة تلقيناها حينما علمت بوفاته على أيدي شباب سعودي، بعدها بـ12 ساعة من زملائه المصريين الذين يعملون برفقته بمنطقة القصيم».

وكشف شقيق الشهيد أن أهالي القرية فرحوا بحكم إعدام قاتله، مشيرا أن الدولة المصرية أثبتت أن لدماء أبنائهم المغتربين ثمنا كبيرا، «كل الشكر لمؤسسات الدولة التي دافعت عن حقوق أخويا وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ووزاراتى الخارجية والهجرة وغيرهما».

تفاصيل القصاص لدماء الشاب المصري بعد 4 سنوات

جدير بالذكر أن السلطات بالمملكة العربية السعودية قضت بتنفيذ حكم الإعدام في حق المواطن السعودي عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي، بعد رفض والدة الشهيد قبول دية بقيمة 100 مليون جنيه.

وطالبت أسرته بالقصاص فيما كان المتهم قد طعن الشاب المصري فتحي محمد محمود عوض، العامل في سوبر ماركت بمنطقة القصيم بالسعودية، وذلك بعدما حاول التدخل لمنع المتهم وشقيقه من التحرش بفتاة داخل المحل، فقام المتهم بقتله بثلاث طعنات بسكين في أنحاء جسده حتى توفى في الحال، وحاولت أسرة القاتل التوصل إلى أسرة المجني عليه في مصر، وبالفعل توصلوا إليها عن طريق وسطاء، وعرضوا مبالغ مالية تصل إلى 100مليون جنيه.