كيلو البوري يصل لـ80 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم في مصر

سجلت أسعار السمك اليوم الأحد 18 يوليو 2021 استقرارًا في السوق المحلية، حيث تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 35 جنيهًا إلى 40 للكيلو جرام في سوق العبور للجُملة، وبلغ سعر السبيط 200 جنيه للكيلو جرام، كما وصلت أسعار القاروص إلى 160 جنيها، وتراوح سعر الجمبري بين 150 إلى 300 جنيه، وبلغ سعر كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، أما سعر كيلو الكابوريا فتراوح بين 30 إلى 130 جنيها.

أسعار السمك اليوم 18 يوليو 2021 في الأسواق

وجاءت أسعار السمك في الأسواق العادية، وفقًا لتجار في منطقة فيصل بالجيزة، على النحو التالي:

- تراوحت أسعار سمك البوري بين 70 و80 جنيها.

- تراوحت أسعار المكرونة بين 60 و80 جنيها.

- سجل سعر كيلو الدنيس 170 جنيها.

- وصل سعر كيلو الثعابين إلى 200 جنيه.

- تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيه.

- تراوح سعر البلطي بين 17 و22 جنيها.

- تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17 و37 جنيها.

- تراوح سعر الكابوريا بين 30 و120 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

- تراوح سعر المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيها.

- تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيها.

وتعمل الدولة في الوقت الحالي على زيادة الإنتاج من الأسماك خاصة، باعتبارها مصدر غني بالكثير من البروتين، وأسعارها أرخص من اللحوم الحمراء، إلى جانب احتوائها على عدد كبير من الفوائد الغذائية التي تجعلها الطبق المفضل لدى الكثيرين.

وأنشأت مصر مشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد، التابع لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية التابعة لهيئة قناة السويس، وهو أحد مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء لتوفير فرص عمل للشباب، حيث يعتبر مشروع الاستزراع السمكي خطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

تطوير البحيرات والترع لزيادة الإنتاج

وإلى جانب تطوير بحيرة المنزلة الذي انعكس على حركة الصيد بها، فشهادات بعض الصيادين العاملين في البحيرة منذ سنين طويلة أكدت ذلك، حيث أصبحت الأوضاع آمنة بعد أن كان الصيادون يتعرضون للسرقة والبلطجة، فيما أسهم التطوير أيضًا في تحسين المياه وبالتالي تنوع الأسماك وظهور أشكال جديدة لم تكن تصل للبحيرة في السابق.

وتحتل مصر المركز الأول بقارة أفريقيا في الاستزراع السمكي، وتنتج نحو 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية.